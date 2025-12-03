Monterrey vs Toluca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo semifinal de ida de la Liga MX

Monterrey vs Toluca Rayados recibe a Toluca en el estadio BBVA hoy (Crónica Digital)

Club de Futbol Monterrey y Club Deportivo Toluca juegan hoy en partido correspondiente a la semifinal de ida del torneo apertura 2025 de la Liga MX. El Estadio BBVA será el escenario en donde Los Diablos busquen dar un golpe de autoridad con el objetivo de tomar ventaja en la serie.

Rayados estuvo al borde del colapso contra América después de ceder dos tantos en la vuelta. Sin embargo, Germán Berterame apareció con un cabezazo para sepultar a Las Águilas.

La historia de Toluca es distinta. Los Diablos de Antonio Mohamed compiten con la naturalidad de un campeón consolidado. Su fase regular fue impecable y terminaron como líderes generales. El pase a semifinales no resultó brillante, aunque sí efectivo. Un 2-1 global contra Juárez los tiene en esta instancia.

Previa y pronóstico Monterrey vs Toluca |Partido de semifinal de ida del torneo Apertura de la Liga MX

El vigente campeón de la primera división del futbol mexicano tiene una baja sensible en sus filas, la ausencia de Alexis Vega por lesión, situación que exige variantes de funcionamiento en zonas clave del ataque.

Este duelo representa el noveno cruce de Liguilla entre ambos. Toluca domina el registro con tres series ganadas y solo dos del lado de Rayados. Además, la memoria reciente pesa en Monterrey, ya que el conjunto escarlata lo goleó en la temporada regular.

A pesar de ese pasado inmediato, Rayados se planta como un rival con argumentos potentes. En su vigésimo cuarta semifinal, el club norteño presume 12 series superadas. Esta es su sexta semifinal ocupando el quinto lugar de la tabla y en tres de esas cinco ocasiones alcanzó la final.

Toluca, por su parte, presume una consistencia que se refleja en su historia. Es la vigésima quinta semifinal que disputa, con 13 clasificaciones a la final. Los Diablos han sido líderes en múltiples torneos y solo una vez quedaron fuera en esta ronda con esa etiqueta.

En los banquillos también existe un choque atractivo. Antonio Mohamed registra 23 victorias dentro de la Liguilla, cifra que lo coloca dentro de la élite de estrategas exitosos en México. Domènec Torrent apenas dirige su segunda semifinal, con el recuerdo amargo de haber quedado eliminado frente a Rayados cuando dirigía al Atlético de San Luis.

El pronóstico anticipa un encuentro cerrado, que perfila un empate en la semifinal de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿A qué hora juegan Monterrey vs Toluca hoy?

El partido inicia a las 21:10 horas en el Estadio BBVA

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs Toluca?

Los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la semifinal de ida en vivo: En televisión abierta lo podrás seguir a través de Azteca 7, Canal 5, TUDN; en streaming por VIX y en TV de paga por TUDN.

Posibles alineaciones del Monterrey vs Toluca hoy

Monterrey: Luis Cárdenas; Erick Aguirre, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz; Jesús Corona, Sergio Canales, Óliver Torres; Germán Berterame.

Toluca: Hugo González; Jesús Gallardo, Antonio Briseño, Federico Pereira, Diego Zaragoza; Nicolás Castro, Marcel Ruiz; Franco Romero, Jesús Angulo; Robert Morales, Paulinho.