Carlos Ortiz, entre los líderes al iniciar Crown Australian Open

Crown Australian Open. Carlos Ortiz supo imponerse a los fuertes vientos en el Royal Melbourne y se metió al grupo de líderes en su primer recorrido. (LIV Golf)

El mexicano Carlos Ortiz y los australianos Elvis Smyliey Ryan Fox se colocaron de inicio en el primer sitio tras recorrer los primeros 18 hoyos en el Crown Australian Open que se juega en Royal Melbourne.

Los tres punteros firmaron ronda de 65 golpes (-6) y sacan una ventaja de dos golpes a otro grupo jugadores, Cameron Adam, Clement Charmasson y Rasmus Neergaard-Petersen, que comparten el cuarto sitio con 65 (-6), después de dominar el viento que sopló fuerte en el primer día de actividades.

Smylie, campeón en 2024 del BMW Australian Open, superó un bogey inicial con siete birdies y fue el hombre que marcó el primer objetivo.

Kiwi Fox hizo ocho birdies para unirse a él en la cima antes de que el mexicano Ortiz hiciera un águila en el 17 y también se catapultara en la cima de la clasificación.

“Fue una ronda realmente sólida, una ronda de 65 golpes en el Royal Melbourne”, dijo Smyle. “Obviamente, no estoy muy seguro de cómo serán las condiciones los próximos tres días, pero todos estamos en la misma situación y simplemente intentaré seguir haciendo lo que yo hago”.

La semana pasada en el BMW Australian Open, el mexicano Carlos Ortiz terminó en el Top 25 en Brisbane en la primera participación del tapatío en un evento regular del DP World Tour.

Esta semana el mexicano ha mantenido su impulso, sumando seis birdies y dos bogeys a su eagle en el hoyo 17 que lo impulsó al liderato.

“Había que respetar el campo de golf y creo que hice un gran trabajo”, dijo Ortiz. “Lo planificamos, simplemente intentamos jugar con inteligencia, conectar los greens y tuvimos la suerte de embocar algunos buenos putts”.

Fox, que tuvo dos victorias en el PGA Tour que suma a las cuatro que acumula hasta la fecha en el DP World Tour, comenzó con tres birdies seguidos y uno más antes de terminar la primera vuelta con bogey, para la segunda parte hiló tres birdies y un bogey para compartir el liderato. “Habría apostado al par”, dijo. “Este campo de golf es bastante complicado y con los vientos cruzados uno puede meterse en serios problemas”.

Rory McIlroy no pudo con el viento

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, y quien llegó a Melbourne como uno de los grandes favoritos, no tuvo la ronda esperada para su calidad golfística al firmar score de 72 +1), que lo enviaron a compartir el sitio 57 del tablero.

El colombiano Sebastián Muñoz se colocó como el segundo mejor latino con ronda de 69 (-2) para el T12, el también mexicano Abraham Ancer con recorrido de 70 (-1) empata al T26.