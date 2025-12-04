Previo al sorteo del Mundial 2026, estas son las probabilidades de México para ser campeón Foto: Seleccion Mexicana y OPTA Analyst

Con el sorteo del Mundial 2026 prácticamente a la vuelta de la esquina —programado para el viernes 5 de diciembre— aumentan las expectativas y proyecciones sobre lo que podría ocurrir en la próxima justa mundialista. El torneo, que tendrá una edición ampliada y un calendario sin precedentes, mantiene al planeta fútbol pendiente de la conformación de los grupos y de las selecciones llamadas a ser protagonistas.

Opta coloca a México en el puesto 13 rumbo al Mundial

En medio de este panorama, la supercomputadora de Opta publicó sus primeras predicciones y ubicó a México en la posición 13, entre los equipos participantes. De acuerdo con ese modelo, el Tri cuenta con una probabilidad del 1.3% de aspirar al título, un porcentaje modesto, pero que lo coloca dentro del grupo de selecciones con presencia constante en las discusiones previas al Mundial.

La Selección Mexicana llega a esta edición mezclando historia, expectativa y presión. Será su participación número 18 en una Copa del Mundo y la novena consecutiva, cifras que reflejan su estabilidad en el concierto internacional. Sus mejores resultados se dieron precisamente cuando fungió como anfitrión en 1970 y 1986, llegando en ambas ocasiones hasta los cuartos de final.

Sin embargo, México arrastra un dato que sigue marcando su desempeño mundialista: es el equipo con más partidos disputados sin título, acumulando 60 encuentros sin coronarse. Una marca que muestra persistencia, pero también un anhelo pendiente para su afición.

En el análisis general, las proyecciones apuntan a un dominio europeo encabezado por España (17%), que lidera las estimaciones rumbo a 2026. Le siguen Francia (14.1%) e Inglaterra (11.8%), consolidando un bloque continental al frente. Más abajo aparecen selecciones de peso como Argentina (8.7%), Alemania (7.1%), Portugal (6.6%) y Brasil (5.6%). México se sitúa detrás de algunos equipos sudamericanos como Colombia, Uruguay y Ecuador, aunque se mantiene dentro del Top 20 mundial.

Foto: OPTA Analyst

Una oportunidad histórica para el Tri en casa

Ser anfitrión podría convertirse tanto en una ventaja determinante como en una presión adicional para el conjunto mexicano. Lo cierto es que esta Copa del Mundo representa una oportunidad irrepetible para que México convierta décadas de regularidad en un salto competitivo mayor.

Con el sorteo por realizarse, comienza a delinearse el camino hacia 2026. Lo que suceda en esta edición podría redefinir la historia del Tri y su eterna relación con los Mundiales.