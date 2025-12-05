Carlos Ortiz se mantiene en el Top Five en el Crown Australian Open

Mexicano con presencia. Carlos Ortiz sigue dando la cara por el golf de Latinoamerica en el Abierto de Australia. (Foto )

Con un segundo recorrido de 70 golpes (-1) el mexicano Carlos Ortiz se mantuvo entre los cinco mejores de la clasificación en el Crown Australian Open, segundo torneo de la temporada 2026 del DP World Tour que se desarrollar en el Royal Melbourne GC.

La punta del torneo la comparten el danés Rasmus Neegaard-Petersen después de un segundo recorrido de 66 y el portugués Daniel Rodrigues quien se apunta la ronda más baja del día con 64. En el total ambos suman -9 golpes.

Ortiz, que el jueves inició como líder, ahora se encuentra empatado en el cuarto sitio con los australiano Adam Scott (66)y su compañero en LIV Golf Cameron Smith (65). La tercia que suma -7 en el acumulado está a dos golpes de los punteros.

El tercer sitio en solitario es para el también jugador local Min Woo Lee (65) quien suma -8.

En su segunda jornada Ortiz embocó cuatro birdies por tres bogeys para firmar ronda de -1 golpe. Su resultado le permite mantenerse como el mejor jugador latino, en su primera competencia en este torneo y en un campo de máxima exigencia como el Royal Melbourne.

Abraham Ancer, repitió ronda de 70 golpes y con acumulado de -2 comparte el sitio 28 de la competencia, entre ellos con el norirlandés Rory McIlroy, quien mejoró poco respecto al jueves que hizo ronda de 72 y el viernes de 68. El número dos del mundo aún no haya buen acomodo en e Royal Melbourne que desafía con enormes bunkers.

El colombiano Sebastián Muñoz también tuvo segunda ronda complicada de 72 golpes y con suma de -1 impacto cayó al sitio 38 compartido.

Mal cierre de temporada de Niemann

El chileno Joaquín Nieman quien brilló en la temporada 2025 del LIV Golf, no pudo tener el cierre esperado de año, después de rondas de 73 y 76 se quedó lejos de superar el corte en el evento australiano.