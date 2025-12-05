¿Cuánto dura el sorteo del Mundial 2026? Programa de la transmisión en vivo

El evento se celebrará en el Kennedy Center de Washington D. C. y comenzará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), momento en que arrancará la cobertura especial para Latinoamérica. La ceremonia oficial del sorteo está programada para iniciar una hora después, en punto de las 12:00 PM tiempo del Este de EE.UU.

Transmisión y duración del sorteo

De acuerdo con la programación internacional, la cobertura completa del sorteo tendrá una duración de 1 horas y 50 minutos, pues además de la ceremonia central habrá análisis, entrevistas y reacciones posteriores. El evento principal —la extracción de bolas y conformación de grupos— está estimado entre 12:00 y 14:00 horas ET, seguido de una hora adicional de contenido especial.

En México, la transmisión estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 5 y Canal 7

Canal 5 y Canal 7 Televisión de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX, plataformas oficiales de la FIFA y su canal de YouTube

Programa Sorteo Mundial 2026

Qué se definirá en el sorteo

Durante la ceremonia se distribuirán las 48 selecciones en 12 grupos, utilizando cuatro bombos basados en el ranking FIFA y criterios geográficos. Este será el primer Mundial con formato expandido, lo que genera aún más expectativa sobre los cruces, posibles grupos de la muerte y el camino que podrían enfrentar equipos como México, Estados Unidos y Canadá, las naciones anfitrionas.

Expectativa y análisis posterior

Después del sorteo, las cadenas transmitirán una hora adicional de análisis, con especialistas comentando el nivel de los grupos, los partidos clave y las primeras proyecciones de clasificación. Será el momento ideal para conocer cómo pinta el panorama para la Selección Mexicana y sus rivales.