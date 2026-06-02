Femenil UNAM, campeona del Nacional Universitario

La capitana Natalia Vázquez Domínguez fue la encargada de recibir la copa, por parte del secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla

Las auriazules alzaron la copadel Campeonato Nacional Universitario ANUIES durante la premiación de las Finales del Mundial Social 2026. La capitana Natalia Vázquez Domínguez fue la encargada de recibir la copa, por parte del secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, así como de autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), de la Federación Mexicana de Futbol, entre otras, que encabezaron la premiación en el Estadio Olímpico Universitario.

“Nos llena de orgullo reconocer el destacado desempeño de nuestro equipo representativo femenil que el día de ayer obtuvo el campeonato nacional de educación superior, en la gran final celebrada en esta misma cancha”, expresó Macedo Chagolla, quien acudió en nombre del rector Leonardo Lomelí Vanegas a dar la bienvenida a las y los ganadores del Mundial Social 2026, que incluye la Olimpiada Nacional, la Copa Conade, el Mundialito Escolar y el Campeonato Nacional Universitario ANUIES.

El funcionario expuso que en el caso del Campeonato Nacional Universitario ANUIES participaron 308 instituciones de educación superior, provenientes de 32 entidades, con un total de 428 equipos de la rama femenil y varonil.

Acompañado por el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí, y de la subsecretaria de Educación Superior, Tania Rodríguez Mora, Macedo Chagolla también afirmó que abrir las puertas del Estadio Olímpico Universitario a las infancias y juventudes de México representa un enorme privilegio y una profunda alegría.

“Lo hacemos convencidos de que los valores, hábitos y emblemas que distinguen al deporte universitario no deben ser exclusivos de nuestra comunidad, sino un patrimonio que inspire y acompañe a todas y a todos los mexicanos, sin distinción de género, credo o condición económica”, aseveró, previo a celebrar con el representativo femenil de la UNAM, y con Goyay Goyo.

En tanto, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega Campbell, indicó que el certamen reunió al talento del país. Subrayó que es de gran importancia que haya miles de niñas y niños jugando futbol y que juntos la Federación y el gobierno federal trabajen para detectar a los mejores.

Asimismo, el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Rommel Pacheco Marrufo, señaló que a la premiación acudieron los 24 mejores equipos de todo el país, quienes son campeones entre un millón 200 mil niñas y niños. “Son ganadores de la mano de maestras, maestros, entrenadoras, entrenadores, mamás y papás”. Anunció que este Mundial Social se organizará anualmente.