¡Oficial! Gilberto Mora será el futbolista con menos edad del Mundial 2026: ¿Qué lugar ocupa entre los más jóvenes de la historia?

Gilberto Mora El mexicano hace historia al ser el jugador más joven convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026; rompe una marca de casi un siglo desde Manuel Rosas en 1930.

Durante el Mundial de Qatar 2022, Gilberto Mora era parte del equipo sub-14 de Xolos de Tijuana, club donde se desarrolló como profesional y debutó en la Primera División de México con tan sólo 15 años, convirtiéndose en el tercer futbolista en realizar tal hazaña en la historia del fútbol mexicano.

Sin embargo, su marca histórica no se limitó al terreno nacional, ya que su convocatoria a la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo convirtió en el jugador más joven de la competencia que se inaugurará el próximo jueves 11 de junio en la Ciudad de México, rompiendo el récord impuesto por Manuel Rosas en 1930.

Mora debutará con 17 años en la Copa del Mundo 2026: ¿es el jugador más joven en la historia de los Mundiales?

De acuerdo con el informe de la FIFA que muestra el deslgose de las selecciones que disputarán el Mundial de Futbol 2026, el jugador más joven de los seleccionados para participar en el torneo será el mexicano Gilberto Mora, de 17 años y 240 días (siete meses aproximadamente).

A pesar de que el título de futbolista más joven en disputar un torneo mundialista continúa siendo de Norman Whiteside, quien jugó con 17 años y 41 días en la selección de Irlanda del Norte en el Mundial España 1982, Mora ingresa a en sexto lugar a la lista de los jugadores más jóvenes de la historia en disputar la Copa del Mundo.

Por delante del mediocampista ofensivo, se encuentran:

Norman Whiteside (Irlanda del Norte): 17 años y 41 días. Samuel Eto’o (Camerún): 17 años y 3 meses. Femi Opabunmi (Nigeria): 17 años y 3 meses. Bartholomew Ogbeche (Nigeria): 17 años y 244 días. Pelé (Brasil): 17 años y 249 días.

Mora no es el jugador más joven en ser convocado a una Copa Mundial FIFA, no obstante, forma parte de los jugadores con menor edad en debutar en el torneo. A su vez, rompe una marca histórica en México que había durado casi un siglo desde la primera competencia mundial de futbol.

¿Quién es el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial de Futbol?

Hasta este momento, el título del mexicano más joven en disputar un torneo mundialista pertenece a Manuel Rosas, quien se convirtió en el anotador más joven del Mundial Uruguay 1930, marcando un histórico doblete ante Argentina.

Su marca, como el jugador mexicano más joven en una Copa del Mundo, ha permanecido intacta por casi un siglo. No obstante, Gilberto Mora está a punto de romper la leyenda este Mundial de Futbol 2026, al ser convocado con tan sólo 17 años y siete meses de edad.

Este caso reaviva la esperanza de que el Tricolor apueste por los talentos jóvenes en competencias de tal importancia, ya que Mora ha recibido halagos de sus guías —Juan Carlos Osorio y “El Vasco”— al destacar en el futbol mexicano por su “capacidad y madurez”.