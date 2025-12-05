¡Definido el Grupo de México!: estos son sus rivales para la Copa del Mundo FIFA 2026

¡Definido el Grupo de México!: estos son sus rivales rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026

La expectativa por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue en aumento y este día se dio a conocer el Bombo 1 del sorteo oficial, donde figuran las selecciones consideradas como potencias y cabezas de serie del torneo. En este grupo de élite aparece México, junto con otras once selecciones que parten como favoritas para avanzar a la siguiente fase del certamen que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo quedó el Bombo 1 para el Mundial 2026?

El Bombo 1 quedó conformado por: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Estas selecciones encabezarán cada uno de los grupos en el sorteo mundialista, evitando enfrentarse entre sí en la primera ronda, lo que garantiza una fase de grupos equilibrada y de alto nivel competitivo.

Para la Selección Mexicana, anfitriona del torneo junto a sus socios de la Concacaf, esta designación representa una ventaja estratégica, ya que no se medirá ante alguno de estos gigantes del futbol mundial en la fase inicial.

¿Quién competirá contra México en el Grupo A?

De acuerdo con el sorteo, México quedó ubicado en el Grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur (Korea Republic) y al ganador del Repechaje D, selección que aún está por definirse. Se trata de un sector que combina estilos distintos, con un conjunto africano reconocido por su potencia física, un representativo asiático de gran disciplina táctica y un rival sorpresivo que llegará desde el repechaje internacional.

Este grupo representa un reto interesante para el Tricolor, que arrancará su participación ante rivales exigentes, pero accesibles en comparación con otras potencias mundiales. Sudáfrica buscará dar la sorpresa con su velocidad y fuerza, Corea del Sur llega como un equipo con experiencia reciente en Copas del Mundo, mientras que el ganador del Play-Off D podría convertirse en un factor incómodo por su carácter impredecible.

México buscará aprovechar su localía, el respaldo de su afición y la experiencia internacional de su plantel para aspirar a un desempeño histórico. La presión será alta, ya que la expectativa no solo es superar la fase de grupos, sino competir al máximo nivel frente a las mejores selecciones del mundo.

Por su parte, potencias como Argentina, actual campeona del mundo; Francia, subcampeona; así como Brasil, Alemania, Inglaterra y España, llegan como equipos altamente competitivos y llamados a protagonizar el torneo. La presencia de estas selecciones en el Bombo 1 eleva el nivel mediático y deportivo de la justa mundialista desde su fase organizativa.

Con los grupos ya definidos, comienza oficialmente la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo más grande en la historia. La afición mexicana ya sueña con ver a su selección trascender en casa y escribir un nuevo capítulo de orgullo futbolístico en 2026.