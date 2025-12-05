Mundial 2026: partidos y rivales de México en el Estadio Azteca y Guadalajara

El Tri jugará sus tres partidos de la fase de grupos como local entre el Estadio Azteca y el Estadio Akron.

La Selección Mexicana ya conoce su camino como anfitrión del Mundial 2026. Tras el sorteo, el Tri quedó ubicado en el Grupo A, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al representante del repechaje europeo. Además, México disputará sus tres encuentros de la fase de grupos en territorio nacional, entre el mítico Estadio Azteca y el renovado Estadio Akron.

México inaugura el Mundial en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca volverá a ser escenario histórico al albergar su tercera inauguración mundialista. Ahí, el 11 de junio de 2026, México debutará frente a Sudáfrica, un duelo que marcará el arranque oficial de la Copa del Mundo. El Coloso de Santa Úrsula también recibirá el tercer compromiso del Tri, el 24 de junio, ante el equipo que llegue desde el repechaje de la UEFA.

Guadalajara vivirá su primer partido mundialista del Tri

El Estadio Akron de Guadalajara será la segunda sede mexicana para la fase de grupos. El 18 de junio, México enfrentará a Corea del Sur, en un encuentro que no solo será decisivo en el sector, sino que representará la primera vez que la selección dispute un partido de Mundial en la capital jalisciense.

Rivales del Grupo A

México compartirá grupo con:

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

El cuadro dirigido por Jaime Lozano tendrá la ventaja de jugar en casa, aunque el cierre ante el representante europeo podría resultar determinante considerando el nivel de posibles clasificados.

Un Mundial histórico para México

Ser anfitrión por tercera ocasión no solo representa un hito mundial, sino una oportunidad para que el Tri busque romper la barrera que históricamente ha frenado su avance en la Copa del Mundo. Con el respaldo de la afición y dos sedes protagonistas, México iniciará su aventura mundialista con altas expectativas.