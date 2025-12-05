“Uno de los honores más grandes de mi vida”: Trump recibe el primer premio FIFA de la paz

Trump recibe el premio a la paz de la FIFA La FIFA admitió que el Premio de la Paz fue creado este año, lo que subraya su carácter inédito y su ajuste al perfil del mandatario

En la previa del sorteo del Mundial 2026, que se está llevando a cabo en Washington D.C., Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un galardón creado este mismo año por la FIFA: el Premio de la Paz, entregado por primera vez en la historia del organismo.

Trump subió al escenario del Kennedy Center para recibir el trofeo (unas manos sosteniendo la Copa del Mundo) y una medalla que Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ahí mismo, el mandatario declaró que el reconocimiento era “uno de los grandes honores” de su vida.

Nuevo premio a la paz por parte de la FIFA

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) explicó que el nuevo premio busca destacar “acciones extraordinarias” en favor de la paz mundial.

En su mensaje señaló que “bajo el liderazgo de Trump” se firmaron acuerdos en regiones de tensión, como los Acuerdos de Abraham en Medio Oriente, y mencionó otros procesos diplomáticos en Ruanda, el Congo, Camboya y Tailandia.

Luego el presentador le dijo a Trump, “Este es tu premio, el premio de la paz”, asegurando que el mandatario “une a las personas” y encabeza el tipo de liderazgo que el futbol quiere impulsar; también le entregó un certificado que justifica la decisión.

Discurso de Trump tras ganar el premio a la paz

Al tomar la palabra, Trump afirmó que su gobierno había “salvado millones de vidas” y detenido conflictos “antes de que empezaran”, aseguró que su administración participó en esfuerzos humanitarios en lugares como el Congo, India y Pakistán.

Más adelante agradeció a Infantino por “no subir el precio de las entradas” y elogió el crecimiento del futbol en Estados Unidos, según él, la organización conjunta del Mundial con México y Canadá “será algo increíble” y marcará un récord histórico.

Relación entre los presidentes de la FIFA y Estados Unidos

Con esta entrega de premio se puede confirmar la relación cercana entre ambos, Infantino ha dicho públicamente que Trump debió haber ganado el Premio Nobel de la Paz y ha respaldado sus intentos de promover acuerdos en Gaza y otras regiones en conflicto.

El acto también consolidó el interés compartido de ambos por fortalecer la presencia del futbol en Estados Unidos, donde el torneo de 2026 reunirá a 48 selecciones y apunta a convertirse en un evento sin precedentes para el continente.

La FIFA admitió que el Premio de la Paz fue creado este año, lo que llama la atención por su carácter inédito y su ajuste al perfil del mandatario.

En redes y medios deportivos internacionales, la entrega generó sorpresa, especialmente porque Trump llevaba meses manifestando su intención de ser reconocido por iniciativas de paz en distintos escenarios internacionales.