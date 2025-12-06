Mundial FIFA 2026: equipos, calendario y sedes, todo lo que debes saber para no perderte nada

Deportes

El Mundial más largo de la historia está a poco de arrancar; conoce fechas, sedes, partidos de México y la ruta completa para no perderte nada

Por Areli Méndez C.
Uno de los mundiales de futbol más esperados está a nada de comenzar: la edición 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos por Norteamérica.

Aquí te va todo lo que necesitas saber para armar tu itinerario de viaje u organizar alguna reunión con amigos con suficiente anticipación.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el Mundial 2026?

Inicio: el torneo arranca el jueves 11 de junio de 2026

Clausura: la gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026

En total serán 39 días de futbol con partidos en 16 ciudades de tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde serán los partidos del mundial?

La copa será compartida entre tres países, y cada uno tendrá sedes emblemáticas a nivel internacional.

México

  • Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Estadio Akron, Guadalajara
  • Estadio BBVA, Monterrey

Cabe mencionar que el Azteca será escenario del partido inaugural de la justa mundialista.

Estados Unidos

Algunas ciudades estadounidenses que albergarán partidos son:

  • Los Ángeles
  • Miami
  • Dallas
  • Houston
  • Nueva York
  • Atlanta
  • Seattle
  • San Francisco
  • Boston
  • Kansas City

Canadá

  • BMO Field en Toronto
  • BC Place en Vancouver

¿Cómo es el nuevo formato del mundial?

Esta edición será la primera con 48 selecciones, lo que significa más equipos, más encuentros y más adrenalina rumbo a la final.

En total se jugarán 104 partidos, en los que se involucra la fase de grupos, eliminatorias y la gran final. Estados Unidos será el país con más encuentros, mientras México y Canadá alternarán sedes.

¿Dónde puedo ver los partidos del mundial en México?

El torneo arranca en la CDMX; si no tienes boleto para ir al estadio, puedes acudir a algún bar o restaurante donde seguramente lo van a sintonizar. Asimismo, aprovecha esta oportunidad para viajar a Guadalajara o Monterrey para disfrutar los encuentros.

Calendario del Mundial 2026

11 de junio 2026: Partido inaugural en el Azteca, CDMX

11 junio – 27 junio 2026: Fase de grupos en toda Norteamérica

28 junio – 3 julio 2026: Octavos de final (Round of 32)

4 – 7 julio 2026: Octavos de final (Round of 16)

9 – 12 julio 2026: Cuartos y semifinales

18 julio 2026: Partido por el tercer lugar

19 julio 2026: Gran final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey

