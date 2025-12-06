Mundial FIFA 2026: equipos, calendario y sedes, todo lo que debes saber para no perderte nada

Uno de los mundiales de futbol más esperados está a nada de comenzar: la edición 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos por Norteamérica.
Aquí te va todo lo que necesitas saber para armar tu itinerario de viaje u organizar alguna reunión con amigos con suficiente anticipación.
¿Cuándo empieza y cuándo termina el Mundial 2026?
Inicio: el torneo arranca el jueves 11 de junio de 2026
Clausura: la gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026
En total serán 39 días de futbol con partidos en 16 ciudades de tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.
¿Dónde serán los partidos del mundial?
La copa será compartida entre tres países, y cada uno tendrá sedes emblemáticas a nivel internacional.
México
- Estadio Azteca, Ciudad de México
- Estadio Akron, Guadalajara
- Estadio BBVA, Monterrey
Cabe mencionar que el Azteca será escenario del partido inaugural de la justa mundialista.
Estados Unidos
Algunas ciudades estadounidenses que albergarán partidos son:
- Los Ángeles
- Miami
- Dallas
- Houston
- Nueva York
- Atlanta
- Seattle
- San Francisco
- Boston
- Kansas City
Canadá
- BMO Field en Toronto
- BC Place en Vancouver
¿Cómo es el nuevo formato del mundial?
Esta edición será la primera con 48 selecciones, lo que significa más equipos, más encuentros y más adrenalina rumbo a la final.
En total se jugarán 104 partidos, en los que se involucra la fase de grupos, eliminatorias y la gran final. Estados Unidos será el país con más encuentros, mientras México y Canadá alternarán sedes.
¿Dónde puedo ver los partidos del mundial en México?
El torneo arranca en la CDMX; si no tienes boleto para ir al estadio, puedes acudir a algún bar o restaurante donde seguramente lo van a sintonizar. Asimismo, aprovecha esta oportunidad para viajar a Guadalajara o Monterrey para disfrutar los encuentros.
Calendario del Mundial 2026
11 de junio 2026: Partido inaugural en el Azteca, CDMX
11 junio – 27 junio 2026: Fase de grupos en toda Norteamérica
28 junio – 3 julio 2026: Octavos de final (Round of 32)
4 – 7 julio 2026: Octavos de final (Round of 16)
9 – 12 julio 2026: Cuartos y semifinales
18 julio 2026: Partido por el tercer lugar
19 julio 2026: Gran final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey