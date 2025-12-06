Mundial FIFA 2026: equipos, calendario y sedes, todo lo que debes saber para no perderte nada

Uno de los mundiales de futbol más esperados está a nada de comenzar: la edición 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos por Norteamérica.

Aquí te va todo lo que necesitas saber para armar tu itinerario de viaje u organizar alguna reunión con amigos con suficiente anticipación.

¿Cuándo empieza y cuándo termina el Mundial 2026?

Inicio: el torneo arranca el jueves 11 de junio de 2026

Clausura: la gran final se jugará el domingo 19 de julio de 2026

En total serán 39 días de futbol con partidos en 16 ciudades de tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde serán los partidos del mundial?

La copa será compartida entre tres países, y cada uno tendrá sedes emblemáticas a nivel internacional.

México

Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Akron, Guadalajara

Estadio BBVA, Monterrey

Cabe mencionar que el Azteca será escenario del partido inaugural de la justa mundialista.

Estados Unidos

Algunas ciudades estadounidenses que albergarán partidos son:

Los Ángeles

Miami

Dallas

Houston

Nueva York

Atlanta

Seattle

San Francisco

Boston

Kansas City

Canadá

BMO Field en Toronto

BC Place en Vancouver

¿Cómo es el nuevo formato del mundial?

Esta edición será la primera con 48 selecciones, lo que significa más equipos, más encuentros y más adrenalina rumbo a la final.

En total se jugarán 104 partidos, en los que se involucra la fase de grupos, eliminatorias y la gran final. Estados Unidos será el país con más encuentros, mientras México y Canadá alternarán sedes.

¿Dónde puedo ver los partidos del mundial en México?

El torneo arranca en la CDMX; si no tienes boleto para ir al estadio, puedes acudir a algún bar o restaurante donde seguramente lo van a sintonizar. Asimismo, aprovecha esta oportunidad para viajar a Guadalajara o Monterrey para disfrutar los encuentros.

Calendario del Mundial 2026

11 de junio 2026: Partido inaugural en el Azteca, CDMX

11 junio – 27 junio 2026: Fase de grupos en toda Norteamérica

28 junio – 3 julio 2026: Octavos de final (Round of 32)

4 – 7 julio 2026: Octavos de final (Round of 16)

9 – 12 julio 2026: Cuartos y semifinales

18 julio 2026: Partido por el tercer lugar

19 julio 2026: Gran final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey