Toluca vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la gran semifinal de la Liga MX 2025

Este sábado 6 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el duelo de semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Monterrey en el mítico Estadio Nemesio Diez

¿A qué hora y dónde juegan Toluca vs Monterrey hoy?

Para que no te lo pierdas, estos son los canales y plataformas donde podrás verlo en vivo:

Fecha: sábado 6 de diciembre de 2025

Hora: 7:00 pm

Transmisión:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

FOX

ViX Premium/Tubi

¿Cómo llega cada equipo a la semifinal de la Liga MX?

En la ida, Monterrey se llevó la ventaja venciendo 1-0 a Toluca en casa gracias a un cabezazo de Germán Berterame. Con eso, los Rayados llegan al Nemesio Diez con la obligación de mantener la ventaja.

Por su parte, los Diablos terminaron la temporada regular como líder general, con el mejor ataque y la segunda mejor defensa del torneo.

¿Qué necesita cada equipo para avanzar a la final?

Toluca

Si Toluca gana por cualquier marcador, pasa directo.

Un triunfo por diferencia de dos o más goles sería ideal para dominar con autoridad.

Si el global queda 1-1, su posición como líder general le da el pase.

Monterrey