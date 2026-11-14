Alan Ampudia gana la Baja 1000 y hace historia para México

El piloto mexicano Alan Ampudia, originario de Ensenada, Baja California, conquistó la Baja 1000 2026 al cruzar primero la meta en San José del Cabo a bordo de su Trophy Truck número 1, logrando una victoria histórica para el automovilismo nacional.

La edición número 59 de esta legendaria competencia marcó un acontecimiento sin precedentes: por primera vez en su historia, la Baja 1000 se desarrolló completamente en territorio de Baja California Sur, con salida y meta en San José del Cabo. El recorrido de aproximadamente 1,561 kilómetros atravesó algunos de los terrenos más desafiantes de la península, entre desiertos, arroyos, montañas, arena y caminos rocosos.

Ampudia protagonizó una de las batallas más emocionantes de la competencia al enfrentarse a los mejores pilotos del automovilismo todoterreno internacional. El ensenadense completó la prueba en 16 horas, 47 minutos y 12.814 segundos, superando al estadounidense Bryce Menzies por apenas 13.553 segundos, en uno de los finales más cerrados de esta edición.

La victoria cobra especial relevancia al tratarse de la última fecha del SCORE World Desert Championship 2026, el campeonato mundial de carreras todoterreno organizado por SCORE International. Ampudia llegó a la competencia en la tercera posición de la clasificación general, con 296 puntos, por lo que su triunfo también resulta determinante en la definición del campeonato.

Más allá de la hazaña deportiva, esta edición de la Baja 1000 consolida a Baja California Sur como uno de los escenarios más importantes del automovilismo todoterreno internacional. La competencia reunió a pilotos y equipos de distintas partes del mundo, proyectando los paisajes, la infraestructura y la capacidad organizativa de la región ante una audiencia global.

SCORE International dará a conocer los resultados oficiales el domingo 15 de noviembre a las 10:30 horas, una vez concluida la revisión reglamentaria. La ceremonia de premiación se llevará a cabo ese mismo día a las 12:00 horas en el Club Campestre Beach Club, con acceso abierto al público.

Con esta victoria, Alan Ampudia reafirma el talento mexicano en el automovilismo internacional y escribe un nuevo capítulo en la historia de la Baja 1000, una de las pruebas de resistencia y velocidad más emblemáticas del mundo.