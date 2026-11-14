México vs. Jamaica Horario, canal, cómo y dónde ver la Concacaf Nations League en vivo (@miseleccionmx / @jff_football)

Uno de los encuentros más esperados por la afición mexicana se llevará a cabo esta tarde del sábado 14 de noviembre, cuando la Selección Mexicana visite Jamaica para el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. Este será el primero de dos encuentros; el siguiente será en Monterrey.

Horarios y dónde ver en vivo el partido México vs. Jamaica

El partido de México vs. Jamaica se realizará este sábado 14 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nacional de Kingston, en el país caribeño. Los Reggae Boyz serán locales, por lo que buscarán romper su mala racha en casa tras una turbulenta fase de grupos. Los aficionados podrán disfrutar de este partido a través de televisión abierta y en plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

Estadio Nacional de Kingston, Jamaica. Horario: A las 19:00 horas.

A las 19:00 horas. Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Prime Video y Claro Sports.

¿Cómo llegan México vs. Jamaica al partido de hoy?

A pesar de que los Reggae Boyz lograron su clasificación como sublíderes del Grupo B, lo hicieron con solo 2 triunfos, 1 derrota y 2 empates. Mientras que la Selección Mexicana ha llegado con 2 empates y 2 derrotas, es decir, no han ganado ningún partido, por lo que el conjunto azteca tiene mucho que demostrar en este partido.

¿Cuál es la posible alineación en el partido de México vs. Jamaica?

Las posibles alineaciones para el partido México vs. Jamaica son las siguientes:

México

Portero: Raúl Rangel.

Raúl Rangel. Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Obed Vargas.

Erik Lira, Luis Romo y Obed Vargas. Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Julián Quiñones.

Jamaica