Jorge García conquista la VII Copa Multimedios

Gira Profesional Mexicana en Monterrey. Jorge García se impuso en la VII Copa Multimedios con un golpe de ventaja sobre el colombiano Esteban Jaramillo. (Jorge Reyes)

Durante los tres días de competencia todo indicaba que un jugador extranjero se llevaría la VIII Copa Multimedios, y así como lo confirmó este sábado el venezolano Jorge García, quien hizo historia al conseguir su primera victoria en la Gira Profesional Mexicana (GPM), que esta semana hizo parada en el Club de Golf Valle Alto.

García sacó un golpe de ventaja al colombiano Esteban Jaramillo y dos al mejor mexicano Luis Felipe Torres, quien junto al venezolano Manuel Torres, compartieron el tercer sitio del torneo.

García, originario de Anaco, Venezuela, de 30 años, confirmó su gran momento de juego al cerrar el campeonato con una ronda final de 68 golpes para un acumulado de 198 impactos (-15), resultado que le permitió quedarse con el título y llevarse un cheque de 333 mil 300 pesos, de una bolsa total de dos millones de pesos.

“Me siento muy bien con este triunfo, siempre las rondas finales son complicadas, sin embargo, creo que ese birdie en el hoyo 15 fue clave para la obtención del título. Esta victoria me da confianza para intentar calificar al Korn Ferry Tour, agradezco a la Gira Profesional Mexicana por darme la oportunidad que tanto necesitaba”, expresó el campeón.

García llegó a la jornada definitiva como líder del torneo, luego de firmar una extraordinaria segunda ronda de 62 golpes (-9), que lo colocó en la cima con 130 impactos (-12). En la ronda final mantuvo el control de su juego para asegurar el campeonato y concretar una semana sobresaliente en este tercer torneo de la temporada 2026-27 de la GPM.

Esteban Jaramillo terminó en el segundo sitio

El colombiano Esteban Jaramillo, líder de la primera ronda, finalizó en la segunda posición con 199 (-14), después de entregar una tarjeta de 67 impactos en la última jornada.

VIII Copa Multimedios. El mexicano Luis Felipe Torres compartió el tercer sitio de la competencia. (Jorge Reyes)

El tercer lugar lo compartieron el venezolano Manuel Torres y el mexicano Luis Felipe Torres, ambos con 200 (-13). El primero cerró con una ronda de 65, mientras que el segundo con 68 impactos.

En el quinto sitio concluyeron el argentino Gastón Romero y el colombiano Juan Camilo Vesga, con 201 (-12).

El mexicano Rodolfo Cazaubón terminó en la séptima posición con 203 (-10), mientras sus connacionales Julio Arronte y Mauricio Figueroa compartieron el octavo puesto con 204 golpes (-9).

El campeón defensor José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez concluyó empatado en el lugar 18 con 208 (-5).

La VIII Copa Multimedios otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR) y reunió a profesionales nacionales e internacionales en una competencia que forma parte del calendario de la Gira Profesional Mexicana, circuito que continúa impulsando el desarrollo de jugadores y ofreciéndoles oportunidades para proyectar sus carreras hacia escenarios internacionales.

Con este triunfo, Jorge ‘Pichu’ García suma un logro importante en su trayectoria y pone la mira en su próximo objetivo: buscar la clasificación al Korn Ferry Tour.