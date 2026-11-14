Chacarra y Rory McIroy cierran el duelo por la corona ‘Race to Dubái’

DP World Tour Championship. El español Eugenio Chacarra dijo que está disfrutando el golf que está jugando y ganar mañana es un aliciente extra. (DP World Tour)

El español Eugenio Chacarra y el norirlandés Rory McIroy le agregaron mucha emoción a la tercera ronda del DP World Tour Championship tras quedar empatados en el cuarto sitio y este domingo se definirá la corona al mejor jugado de la temporada del tour europeo, mientras tanto en el liderato se mantuvo el inglés Tyrell Hatton.

Chacarra, líder en la ‘Race to Dubái’, y McIlroy finalizaron empatados al cuarto sitio con -5 golpes, a cuatro de distancia de Hatton, quien conservó la punta del torneo tras un tercer score de 68 golpes.

El español Jon Rahm, quien mantenía opciones para llevarse la victoria, cayó hasta la undécima posición con -3, y sus posibilidades se desvanecieron.

En el Jumeirah Golf Estates de Dubái, la emoción subió al máximo luego de que Chacarra firmó ronda de 68 golpes y McIlroy apenas pudo sacar el par de campo (72), que lo llevó a perder el liderato para compartir el cuarto sitio con su rival más directo Chacarra.

Este domingo se sabrá si el madrileño gana su primera ‘Race to Dubai’ o el norirlandés iguala el récord de ocho del escocés Colin Montgomerie.

Chacarra se vio favorecido por el liderato de Hatton, el segundo puesto del francés Víctor Pérez (-8) y el tercero del sueco Mikael Lindberg (-6). El madrileño firmó nueve birdies, tres bogeys y uno doble en un día complicado.

“Estoy listo. Me encanta el golf; he trabajado muy duro para vivir momentos como este”, dijo Chacarra. “Creo que ya he cumplido todos mis objetivos de la temporada, así que juego sin presiones. Tener la oportunidad de ganar es un aliciente añadido; no mucha gente puede disfrutar de un momento así ni tener la posibilidad de ganar la ‘Race to Dubai’. Mañana tendré esa oportunidad, y voy a intentar disfrutarla al máximo”.

McIlroy fue de menos a más. Un eagle le situó como líder, pero luego encadenó tres bogeys que le sumergieron en un bache, luego vino un birdie y otro bogey seguidos, para su fortuna cerró con birdie para firmar el par de campo.

El inglés Hatton, que no tiene opciones de aspirar a ganar la orden de mérito europea, estuvo de nuevo muy firme, aupado por un eagle en el hoyo 2, y pudo haber ampliado su ventaja en el 18, pero en la salida envió la bola al agua.