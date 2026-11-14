Querétaro vs. Monterrey Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (@rayados / @clubqueretaro)

El día de hoy se llevará a cabo el encuentro Querétaro vs. Monterrey, el cual quedó pendiente en la Jornada 7 del Apertura 2026. Este sábado, a pesar de la fecha FIFA de hoy, en el Estadio La Corregidora, los Rayados buscarán la victoria que los lleve a la Liguilla, mientras que los Gallos Blancos no pueden permitirse ningún error.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Querétaro vs. Monterrey

Querétaro vs. Monterrey se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos. La mala noticia para los aficionados es que solo se podrá disfrutar de este encuentro en televisión de paga y en plataformas de streaming.

¿Cuándo?: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio La Corregidora, Querétaro.

Estadio La Corregidora, Querétaro. Horario: A las 17:00 horas.

A las 17:00 horas. Transmisión: Fox y Fox One.

¿Cómo llegan Querétaro vs. Monterrey al partido de hoy?

Este partido será importante para ambos equipos, ya que Rayados ocupa el lugar 10 en la tabla de posiciones, mientras que Gallos Blancos se encuentra en el número 12. Además, Querétaro tiene el objetivo de romper su racha de derrotas desde su último partido contra Puebla.

Por otro lado, Monterrey buscará esos tres puntos para ganarse un lugar dentro de los mejores ocho lugares y mantener vivo su sueño de la Liguilla, aunque durante este encuentro tienen una baja muy importante, ya que Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona fue convocado a la Selección Mexicana.

Posible alineación Querétaro vs. Monterrey

Las posibles alineaciones para el partido de Querétaro vs. Monterrey serían las siguientes:

Querétaro

Guillermo Allison

Bayron Duarte

Diego Reyes

Lucas Abascia

Daniel Parra

Carlo García

Santiago Homenchenko

Iker Benito

Mateo Coronel

Denilson Muñoz

Ali Ávila

Rayados