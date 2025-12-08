¡La Gran Final del Apertura 2025 ya tiene fecha y hora!

. .

Antecedentes

Será la primera vez que se midan en una Final, aunque en Liguillas el historial favorece ampliamente a los felinos, con seis victorias en siete enfrentamientos previos. Ahora, con el campeonato en juego, todo comienza de cero.

Horarios confirmados

Partido de Ida

Tigres vs Toluca

Jueves 11 de diciembre | 20:00 horas

Estadio Universitario (El Volcán)

Partido de Vuelta

Toluca vs Tigres

Domingo 14 de diciembre | 19:00 horas

Estadio Nemesio Diez (La Bombonera)

Dos escenarios emblemáticos, 180 minutos de futbol al límite y dos aficiones listas para escribir un nuevo capítulo en la historia del balompié mexicano. ¿Quién levantará la copa?