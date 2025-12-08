¡La Gran Final del Apertura 2025 ya tiene fecha y hora!

Antecedentes
Será la primera vez que se midan en una Final, aunque en Liguillas el historial favorece ampliamente a los felinos, con seis victorias en siete enfrentamientos previos. Ahora, con el campeonato en juego, todo comienza de cero.
Horarios confirmados
Partido de Ida
- Tigres vs Toluca
- Jueves 11 de diciembre | 20:00 horas
- Estadio Universitario (El Volcán)
Partido de Vuelta
- Toluca vs Tigres
- Domingo 14 de diciembre | 19:00 horas
- Estadio Nemesio Diez (La Bombonera)
Dos escenarios emblemáticos, 180 minutos de futbol al límite y dos aficiones listas para escribir un nuevo capítulo en la historia del balompié mexicano. ¿Quién levantará la copa?