Deportes

Toluca y Tigres se enfrentarán en una serie inédita por el título de la Liga BBVA MX, en lo que promete ser una final histórica

¡La Gran Final del Apertura 2025 ya tiene fecha y hora!

Por Francisco Ortiz Mendoza
. .

Antecedentes

Será la primera vez que se midan en una Final, aunque en Liguillas el historial favorece ampliamente a los felinos, con seis victorias en siete enfrentamientos previos. Ahora, con el campeonato en juego, todo comienza de cero.

Horarios confirmados

Partido de Ida

  • Tigres vs Toluca
  • Jueves 11 de diciembre | 20:00 horas
  • Estadio Universitario (El Volcán)

Partido de Vuelta

  • Toluca vs Tigres
  • Domingo 14 de diciembre | 19:00 horas
  • Estadio Nemesio Diez (La Bombonera)

Dos escenarios emblemáticos, 180 minutos de futbol al límite y dos aficiones listas para escribir un nuevo capítulo en la historia del balompié mexicano. ¿Quién levantará la copa?

Tendencias