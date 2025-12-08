Real Madrid vs Manchester City: Horario y dónde ver la Champions League 2025

Partido Real Madrid vs Manchester City Especial

El fútbol europeo vive momentos de alta tensión, y este miércoles 10 de diciembre el estadio Santiago Bernabéu será testigo de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26: Real Madrid recibirá al Manchester City.

El encuentro no solo tiene en juego puntos vitales para la clasificación, sino que llega en un contexto cargado de urgencia, tras un tropiezo reciente del cuadro merengue. Por ello, ´para no perderte ni un minuto de este encuentro, te dejamos los detalles para que sigas la transmisión en vivo.

¿Cuándo y a qué hora será el partido de Real Madrid vs Manchester City?

Este emocionante encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu este miércoles 10 de diciembre en punto de las 14:00 horas, tiempo de México.

¿En qué canal ver el partido Real Madrid vs Manchester City?

De acuerdo con la información oficial, este partido será transmitido a través de Fox One.

¿Cómo llegan ambos equipos a este encuentro?

Para el Real Madrid de Xabi Alonso, este duelo representa mucho más que tres puntos. Tras un traspié reciente en liga, su continuidad en el banquillo genera dudas, y este tipo de partidos se convierten en exámenes públicos.

Del otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola llega con su estilo característico: sólido, ofensivo y con hambre de dejar su marca en Europa.

El ambiente se antoja eléctrico. El Bernabéu, estadio mítico, vuelve a vestirse de gala para lo que podría ser un clásico moderno —y con mucho en juego.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Thibaut Courtois

Dani Carvajal

Éder Militão

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Jude Bellingham

Vinícius Jr.

Rodrygo Goes

Kylian Mbappé / Endrick

Manchester City