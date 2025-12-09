‘Majo’ Marín, Clarisa Temelo y María Fassi jugarán el México Riviera Maya Open at Mayakoba

Jugará en Mayakoba en 2026. María José Marín es una de las grandes promesas del golf latinoamericano. (WALA)

La colombiana María José ‘Majo’ Marín, campeona del torneo WALA 2025, más las mexicanas María Fassi y Clarisa Temelo recibieron una exención para jugar el torneo México Riviera Maya Open at Mayakoba a realizarse entre el 30 de abril y 3 de mayo del 2026 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Con la presencia de la mejor golfista de México en la actualidad, Gaby López, y de los organizadores del torneo, se dieron a conocer algunos avances de los pormenores del torneo del LPGA Tour que por segunda vez consecutiva se jugará en el campo El Camaleón.

Gustavo Santoscoy García, director del certamen y CEO de GS Sports Management, confirmó a Marín, Fassi y Temelo en rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México.

A las tres mexicanas se uniría más adelante la yucateca Isabella Fierro, quien regresó para la temporada 2026 al LPGA Tour después de jugar en 2025 en el Epson Tour, la gira de ascenso.

María José Marín de 19 años, además de ser la actual campeona WALA, es la séptima mejor jugadora del ranking mundial amateur (WAGR) y Temelo la Nº 64, la mexicana fue campeona WALA en 2024.

A María Fassi, que jugará su octavo año como profesional en 2026, se le extendió la exención por haber sido la única de las mexicanas que libró el corte en el torneo en Mayakoba en 2025, la hidalguense terminó en el T56 con 295 golpes (+7). Actualmente es jugadora del Epson Tour.

Santoscoy García agradeció a todos los que hacen posible que el México Riviera Maya Open at Mayakoba se mantenga como uno de los eventos más importantes en el calendario del LPGA Tour.

“Creo que hicimos un ‘hole in one’ al regresar al LPGA Tour al mejor lugar de México, gracias todos los patrocinadores y autoridades que nos dan el respaldo para que este magno evento pueda suceder y poner el nombre de México y de la Riviera Maya en la mira de todo el mundo”, dijo el director del torneo

También adelantó que la próxima semana saldrán los boletos a la venta en el sitio de preventa Banamex.