Dustin Johnson apunta al Hero Dubai Desert Classic

Hero Dubai Desert Classic. Dustin Johnson opta por jugar un torneo del DP World Tour en enero próximo. (Joe Scarnici/LIV Golf/Getty Images)

El estadounidense Dustin Johnson, capitán de 4Aces GC en LIV Golf, se ha comprometido con el torneo Hero Dubai Desert Classic 2026 por primera vez en su carrera. El evento es de la Rolex Series del DP World Tour y se disputará en el Emirates Golf Club del 22 al 25 de enero.

Johnson se une a un grupo repleto de estrellas que incluye al campeón defensor y también jugador de LIV Golf, Tyrrell Hatton, de Legion XIII, así como al actual campeón del Masters, Rory McIlroy, las estrellas europeas de la Ryder Cup, Tommy Fleetwood, Viktor Hovland y Shane Lowry.

El evento es la primera parada de la Rolex Series en la Carrera a Dubái 2026.

“Tengo muchas ganas de jugar el Hero Dubai Desert Classic por primera vez”, declaró el estadounidense, dos veces ganador de un Major.

“He oído hablar maravillas del evento y del Emirates Golf Club. Al ver a campeones anteriores como Seve, Tiger y Rory, sabes que es un torneo realmente prestigioso con una historia increíble. Estoy entusiasmado por competir por el Trofeo Dallah y formar parte de un grupo de jugadores de primer nivel”.

Simon Corkill, director ejecutivo del torneo Hero Dubai Desert Classic, destacó la calidad del grupo. “Dar la bienvenida a tres superestrellas mundiales de este calibre al Hero Dubai Desert Classic 2026 es increíblemente emocionante”, subrayó.

“Al ser este el primer evento del circuito profesional de Dustin en Dubái, estamos encantados de presentar el Emirates Golf Club a uno de los nombres más importantes del golf. Junto con Tyrrell, Tommy y Rory, la calidad y la profundidad de nuestro grupo siguen fortaleciéndose”.

Dustin Johnson no ganó ningún torneo en la temporada de LIV Golf 2025 por primera vez en sus cuatro años de carrera, pero terminó con ​​un tercer puesto en el Campeonato Individual en Indianápolis.