CAMPEONES. Carlos Moreno y Nazaret Núñez.

La Copa Lauren Olivares, una de las competencias más importantes del calendario del Comité Nacional Infantil Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf (FMG), llegó a su fin tras reunir a cerca de 300 jugadores de todo el país en una intensa semana de actividad que confirmó el gran momento que vive el golf juvenil mexicano.

El certamen se disputó en tres escenarios de primer nivel: La Loma Club de Golf, sede de la categoría 18 y menores; el Club Campestre de San Luis, que recibió las categorías 15 y menores, 12-13 años y 10-11 años; y el Club de Golf Alquerías de Pozos, donde se jugaron las categorías 8-9 años y 7 y menores.

Dominio en la categoría estelar

La gran protagonista de la rama femenil 18 y menores fue Nazaret Guadalupe Núñez, representante del Club Campestre Villahermosa, quien firmó una actuación sobresaliente para quedarse con el campeonato con un acumulado de un golpe bajo par tras tres rondas de competencia.

El podio femenil fue completado por Romina Palmeros, del Club de Golf Xalapa, en el segundo puesto, mientras que Martina Galeano, del Club Campestre El Campanario, terminó en la tercera posición, consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del torneo.

Moreno mantiene paso ganador

En la rama varonil, Carlos Moreno Podolski, del Club Campestre de la Ciudad de México, confirmó su gran momento deportivo. Después de conquistar recientemente la Copa Centro, volvió a imponer condiciones para llevarse el título con un acumulado de un golpe bajo par.

Su victoria fue contundente al establecer una ventaja de tres golpes sobre Gerónimo Espinoza Name, del Club Campestre Aguascalientes, mientras que Esteban Fuentes, de Las Cañadas Country Club, completó los tres primeros lugares de la clasificación.

Carrizo y Gavito responden al favoritismo

La categoría 15 y menores también dejó actuaciones de alto nivel. En la rama femenil, Lola Carrizo, del Club de Golf La Herradura, ratificó su condición de favorita al convertirse en la única jugadora capaz de finalizar bajo par de campo, registrando un acumulado de dos golpes bajo par.

Entre los varones, Antonio Gavito, representante del Club de Golf México, mostró consistencia durante toda la semana y se adjudicó el campeonato al concluir con 217 golpes, resultado que le permitió levantar el trofeo de campeón.

Humphrey firma la actuación más dominante

Una de las exhibiciones más sobresalientes de toda la competencia corrió a cargo de Nicolás Humphrey, del Club de Golf México, quien se proclamó campeón de la categoría 12-13 años varonil con un impresionante acumulado de 12 golpes bajo par.

Humphrey cerró su participación con una ronda final de 69 impactos, consolidando una semana prácticamente perfecta. En la rama femenil, la campeona fue Isabel Tejeda, del Club Campestre de Puebla, quien aseguró el título con un total de nueve golpes sobre par.

Nuevos talentos levantan la mano

En la categoría 10-11 años, Mónica de Corbiere, del Club Campestre El Campanario, conquistó el campeonato femenil con un acumulado de dos golpes sobre par. Por su parte, Leonardo Llamas, del Club de Golf San Gil, se llevó la corona varonil gracias a una destacada actuación de tres golpes bajo par.

La división 8-9 años tuvo como campeona a Alexa Elsharkawy, del Club de Golf Cañada de Santa Fe, quien terminó con nueve golpes sobre par, mientras que el título varonil quedó en manos de Luis Máximo Díaz, del Club Campestre Cordobés, tras finalizar con -2.

Un legado que inspira

En la categoría 7 y menores, Arturo Ezquerro se quedó con el campeonato varonil al concluir con +8, mientras que Fabiana García conquistó el trofeo femenil para cerrar una intensa semana de competencia.

Más allá de los resultados, la Copa Lauren Olivares mantiene vivo el legado de una de las figuras más representativas del golf juvenil mexicano. El torneo busca motivar a las nuevas generaciones a perseguir sus metas deportivas y fortalecer el desarrollo de este deporte en el país. La próxima cita del calendario del CNIJ será la Copa Norte, programada del 19 al 22 de enero de 2027 en Monterrey, donde volverán a reunirse las principales promesas del golf nacional.