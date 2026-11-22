CARTAS FUERTES MEXICANAS. Ángela Ruiz y Matías Grande.

La selección mexicana de tiro con arco confirmó su condición de potencia internacional al finalizar en el primer lugar del medallero general del GT Open 2026, celebrado en Strassen, Luxemburgo, gracias a una cosecha de tres medallas de oro y una de plata que coronó una sobresaliente actuación del representativo nacional.

Durante tres días de competencia, del 20 al 22 de noviembre, los arqueros mexicanos mostraron precisión, carácter y capacidad competitiva para imponerse frente a algunos de los mejores especialistas del circuito internacional bajo techo, consolidando el crecimiento que vive esta disciplina en el país.

Ángela y Matías se bañan de oro

La modalidad de arco recurvo fue escenario de una actuación memorable para México gracias a los títulos obtenidos por Ángela Ruiz y Matías Grande, quienes subieron a lo más alto del podio tras dominar sus respectivas finales.

En la rama varonil, Matías Grande firmó una de las demostraciones más sólidas del torneo al derrotar por 6-4 al estadounidense Nicholas D’Amour, primer sembrado del certamen. El mexicano mantuvo una altísima efectividad durante el duelo y confirmó su gran momento competitivo. Por su parte, Ángela Ruiz superó con autoridad a la neerlandesa Quinty Roeffen por 6-2, resultado que le permitió colgarse la medalla de oro femenil.

Compuesto también respondió

La delegación nacional mantuvo su dominio en la modalidad de arco compuesto gracias a la sobresaliente actuación de Adriana Castillo, quien se proclamó campeona tras protagonizar una final de gran dramatismo.

La arquera mexicana venció a la danesa Tanja Gellenthien en un desenlace que se definió en flecha de desempate, luego de igualar con 147 puntos. Finalmente, Castillo se adjudicó el oro por 147 (9+) a 147 (9), en una demostración de temple y precisión bajo presión.

Del Río aporta plata valiosa

En la rama varonil de compuesto, Juan Carlos del Río Gutiérrez sumó una importante medalla de plata para la causa mexicana después de una cerrada batalla frente al italiano Fabrizio Aloisi.

Ambos arqueros concluyeron empatados con 149 puntos, por lo que el campeón tuvo que definirse en la flecha de desempate. El europeo logró imponerse por 149 (10) a 149 (9), dejando al mexicano con una meritoria segunda posición que contribuyó al liderato nacional en el medallero.

Actuaciones destacadas en la clasificación general

Además de los títulos, varios representantes mexicanos firmaron actuaciones sobresalientes. En arco recurvo varonil, detrás del campeón Matías Grande, destacaron Juan Pablo Téllez, quien concluyó en el décimo lugar; Francisco Padilla, en la posición 30; y Tadeo Rodríguez, en el sitio 31.

En la rama femenil de recurvo, Ángela Ruiz encabezó el listado, mientras que Ana Paula Vázquez terminó sexta y Rebeca Márquez ocupó la posición 17, confirmando la profundidad del talento mexicano en esta modalidad.

México reafirma su hegemonía

En arco compuesto varonil, además de la plata de Juan Carlos del Río Gutiérrez, sobresalieron Sebastián García, sexto lugar, y Lot Méndez, noveno. En la rama femenil, la campeona Adriana Castillo fue acompañada por Dafne Quintero, quien finalizó sexta, y Maya Becerra, novena.

Con estos resultados, México ratificó su protagonismo internacional en el tiro con arco bajo techo y cerró el GT Open 2026 como la delegación más exitosa del certamen, encabezando el medallero con tres preseas doradas y una plateada. El balance confirma el excelente momento que atraviesa el equipo nacional y fortalece sus aspiraciones de seguir cosechando éxitos en las principales competencias internacionales del ciclo olímpico.

Medallero mexicano en el GT Open 2026