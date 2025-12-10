Inicia la esperada reestructura en Red Bull...

SE VA. Con la salida de Helmut Marko termina una era en Red Bull.

Apenas terminó la campaña de 2025 y Red Bull ha sacudido no sólo su estructura, sino al mundo de la Fórmula 1. El Dr. Helmut Marko deja su puesto como asesor y pieza clave en el programa Júnior de pilotos de desarrollo. Marko era uno de los hombres más poderosos en Red Bull y en los últimos años cobró mayor relevancia con sus polémicas e incluso racistas declaraciones. Hoy, la nueva dirección del equipo deja en claro su reestructura y le permitió anunciar su salida de la organización.

Con esta noticia, los reflectores voltean de nueva cuenta a Red Bull y dejan de lado al recientemente coronado campeón mundial Lando Norris, cuyo cetro ha sido fuertemente criticado debido a las “Papaya Rules” que afectaron a Oscar Piastri y dieron puntos que no había ganado en pista, de acuerdo con los detractores...

BANDERA VERDE… Marko fue asesor de Red Bull por más de 20 años y una de sus funciones en la estructura (que no equipo, pues cuentan con dos escuderías en la Fórmula 1) era el coordinar el programa de desarrollo de pilotos. Helmut fue duramente criticado, pues, aunque desfilaron muchos volantes por el programa, sólo dos de ellos, Sebastian Vettel y Max Verstappen, consiguieron la meta del campeonato mundial.

Bajo la dirección del Dr., pasaron 20 pilotos y -dejando de lado a los ya talentosos Sebastian y Max- el más exitoso vino de fuera, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien terminó como subcampeón. El mayor problema de Red Bull fue no encontrar -tras muchos intentos-, a un escudero para Verstappen, y eso fue el reflejo de las malas decisiones al momento de seleccionar a los pilotos Júnior, pues, aunque son pilotos con mucho talento, no contaban con lo necesario para esa tarea específica...

ENTRADA A PITS… Jóvenes como Vitantonio Liuzzi, Christian Klien, Brendon Hartley, Jaime Alguersuari o Scott Speed, son algunos de los volantes que fueron escogidos por Marko en el programa junior, y tristemente, ninguno de ellos con alguna relevancia en el mundo de la Fórmula 1. Helmut fue incapaz de cubrir una necesidad de alta prioridad para el equipo, y en lugar de ello será recordado por crear conflictos entre sus pilotos titulares. En fin, el adiós de Marko se une al despido de Christian Horner y a la salida de Adrian Newey, todos en el presente año. Los tres eran columnas básicas de la estructura de Red Bull, y juntos lograron seis títulos de constructores, ocho campeonatos de pilotos, 23 pódiums y más de 100 vueltas rápidas. Con esta noticia termina una era en Red Bull, un equipo que dominó la categoría y que hoy se encuentra en reestructura, apoyada en los reglajes que entrarán en vigor a partir de 2026...

SALIDA DE PITS… Con la coronación de Lando Norris llegó a su fin la campaña del 75 aniversario de Fórmula 1. A lo largo del último semestre hemos analizado el actuar de McLaren y no hay mucho que agregar. El equipo inglés dejó de apoyar a Oscar Piastri (a pesar de que era el cómodo líder) y dio preferencia a Lando. La clave del título de Norris fueron los tres puntos que la escudería le regaló en Monza, al pedir a Oscar que cediera su posición. Finalmente, Norris se coronó por dos puntos sobre Max, y no hay más que discutir. Son decisiones de equipo, y se podrá estar de acuerdo o no en ellas, pero finalmente les dio resultado para sus intenciones...

BANDERA A CUADROS… Así, 2025 se fue y ha comenzado la pretemporada de 2026, con las pruebas de Abu Dabi, que han sido lideradas por Aston Martin, Sauber y Williams. A partir de hoy los equipos se enfocarán en encontrar la clave a los nuevos autos. Tener esa pequeña ventaja que les de la victoria en Australia y les coloque al frente en la nueva era tecnológica. Cadillac F1 Team, al no tener auto de 2025, no estuvo en Yas Marina, pero pronto presentarán su nuevo monoplaza y Valtteri Bottas ya podrá ser tomado en cuenta para el desarrollo. El automovilismo no para, y menos en este diciembre, que es el preludio de una ‘nueva categoría’. Ya les contaré...

Así las cosas… sobre ruedas…

Helnut