¡Se cayó Fanki! La plataforma para comprar los boletos del México vs Portugal está fuera de servicio

Venta de boletos México vs Portugal Fanki colapsa a media hora de iniciar la venta de boletos para el esperado encuentro.

La Selección Mexicana confirmó que se enfrentarán a Portugal como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026, partido que se llevará a cabo el día 26 de marzo del año próximo en el Estadio Azteca.

A este enfrentamiento, también se presentará el futbolista Cristiano Ronaldo como parte de la selección de Portugal, lo que atrajo inmediatamente el interés de fanáticos y fanáticas del deporte.

La venta de boletos a través de la boletera oficial del evento, Fanki, fue programada para la mañana de este miércoles 10 de diciembre, sin embargo, la plataforma cayó a tan sólo media hora antes de que la venta comenzara.

Fanki colapsa a media hora de la venta de boletos para el partido México vs Portugal

A diferencia de otras ocasiones, para este esperado encuentro se cambió la boletera que habitualmente era la encargada de las entradas de la selección azteca, Ticketmaster, relegando la responsabilidad a Fanki, plataforma colombiana.

No obstante, cerca de las 8:30 AM de este miércoles, los aficionados y aficionadas del deporte que esperaban pacientemente el inicio de la venta, reportaron que la página de la boletera los sacó de la fila virtual y, al intentar refrescar, la plataforma ya reportaba error.

Hasta el momento, Fanki todavía presenta problemas en su página oficial, únicamente exponiendo un anuncio que reporta: “Estamos mejorando nuestras plataformas. ¡Visítanos más tarde!"

La afición reacciona con tristeza, enfado... y memes

Ante la inesperada caída de la boletera oficial para el partido México vs Portugal, las reacciones inmediatas de la afición fueron el enfado y la preocupación de que, una vez que el servicio se recupere, probablemente los boletos que resten sean mínimos y los de mayor costo.

Sin embargo, acompañaron la decepción del sistema colapsado de la mejor manera que México tiene para afrontar los problemas: el humor.

Mientras Fanki continúa con labores de asistencia a sus plataformas, la red social X se llena de memes durante la tortuosa espera.

Memes de reacción a la caída de Fanki vía X

Memes de reacción a la caída de Fanki vía X

Memes de reacción a la caída de Fanki vía X