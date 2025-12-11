Chivas blinda a la ‘Hormiga’ González; renovación por cuatro años y cláusula millonaria

El Rebaño aseguró la continuidad de su joven goleador con un contrato extendido y un alto precio de salida

Chivas de Guadalajara ha dado un paso clave en su proyecto deportivo rumbo al 2026 al amarrar la renovación de Armando “Hormiga” González, una de las figuras emergentes más importantes del club. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el atacante firmará un nuevo contrato por cuatro años más, que lo mantendrá ligado a la institución rojiblanca hasta 2030.

La directiva del Rebaño apostó firmemente por asegurar el futuro del joven delantero, quien fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y se convirtió en elemento indispensable en el esquema ofensivo. Su crecimiento, peso mediático y proyección lo han colocado en la mira de clubes nacionales y extranjeros, razón por la cual Guadalajara decidió blindarlo con una cláusula de rescisión altamente competitiva.

Según los detalles revelados, la cláusula establece:

15 millones de dólares como precio de salida para clubes europeos.

como precio de salida para clubes europeos. 18 millones de dólares para equipos de la Liga MX y otras ligas fuera de Europa.

Estas cifras colocan a la ‘Hormiga’ entre los jugadores mejor valorados dentro de la plantilla rojiblanca, enviando un mensaje claro: cualquier equipo que lo quiera deberá pagar un monto considerable. Para Chivas, el movimiento garantiza estabilidad dentro del proyecto y evita una salida prematura de uno de sus talentos más prometedores.

Asimismo, esta renovación refuerza la estrategia del club de apostar por la cantera y por perfiles jóvenes con proyección, consolidando una base competitiva para enfrentar los próximos torneos. La continuidad de González, sumada a su rendimiento reciente, lo perfila como un referente del Guadalajara en los años venideros.

Con este acuerdo, el Rebaño no solo retiene a su máximo goleador joven, sino que también se fortalece institucionalmente, asegurando que la ‘Hormiga’ siga siendo parte fundamental del proyecto rojiblanco y minimizando riesgos frente al mercado de fichajes.