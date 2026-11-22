ROLDÁN. Peleó hasta el final.

El golf amateur femenil mexicano volvió a demostrar su crecimiento y profundidad de talento en el escenario internacional. Con seis jugadoras ubicadas entre las diez mejores del campeonato, México cerró una brillante participación en la sexta edición del Women’s Amateur Latin America (WALA) 2026, disputado en El Pulté Golf Club, Guatemala, uno de los torneos más importantes para las golfistas aficionadas de la región.

La actuación colectiva de las representantes nacionales confirmó el gran momento que vive el golf femenil mexicano y consolidó al país como una de las principales potencias emergentes de Latinoamérica en esta categoría, al colocar a más jugadoras que cualquier otra nación dentro del Top 10 final.

Regina Roldán sube al podio

La mejor mexicana de la competencia fue Regina Roldán, quien concluyó en la tercera posición con un acumulado de ocho golpes bajo par. La golfista tricolor culminó su participación con una extraordinaria ronda de 69 impactos (-3), la mejor de su semana, para finalizar con 280 golpes totales, luego de recorridos de 70, 70, 71 y 69.

Su desempeño le permitió asegurar un lugar en el podio de uno de los certámenes más prestigiosos del golf amateur latinoamericano, resultado que ratifica su consistencia y capacidad para competir al más alto nivel internacional.

García y Lamadrid también destacan

La solidez mexicana continuó con las actuaciones de María García y Alexis Lamadrid, quienes compartieron la sexta posición general con acumulados de cinco golpes bajo par.

Mientras María García entregó una última tarjeta de 72 golpes para concluir con 283 impactos, Alexis Lamadrid protagonizó una de las historias más destacadas del torneo tras abrir la competencia con una espectacular ronda de 64 golpes, una de las mejores tarjetas del campeonato. Aunque cedió terreno en la jornada final con una ronda de 78 impactos, logró mantenerse dentro de las diez mejores con el mismo acumulado de 283 golpes.

Simont, Ibarra y Jiménez completan el Top 10

Otra actuación sobresaliente fue la de Vania Simont, quien protagonizó una notable remontada durante la ronda final al entregar una tarjeta de 70 golpes (-2), resultado que la impulsó hasta la octava posición general.

Por su parte, Paloma Ibarra y Regina Jiménez Jardón completaron la destacada presencia mexicana en la parte alta de la clasificación al compartir el décimo lugar con uno sobre par. Ibarra cerró con una ronda de 70 impactos, mientras que Jiménez Jardón firmó una tarjeta de 73 golpes para asegurar su lugar entre las mejores del campeonato.

México confirma su profundidad

La presencia de seis mexicanas dentro del Top 10 refleja el sólido trabajo que se realiza en los programas de desarrollo del golf amateur nacional y evidencia la competitividad que actualmente posee el país en las principales competencias de la región.

Además de las jugadoras ubicadas entre las mejores posiciones, también vieron acción María José Barragán, quien concluyó con cinco sobre par; Alexa Saldaña, con ocho sobre par; y Freya Sala, con nueve sobre par, ampliando la representación mexicana en un torneo que reunió a las mejores exponentes juveniles y amateurs del continente.

María José Marín conquista el título

La campeona de la edición 2026 fue la colombiana María José Marín, quien confirmó su dominio durante toda la semana al finalizar con un impresionante acumulado de 20 golpes bajo par y un total de 268 impactos.

Marín selló la victoria con una ronda final de 71 golpes (-1), manteniendo el liderato por tercera jornada consecutiva y superando por siete golpes a su compatriota María Isabella Erricheto, subcampeona con 13 bajo par. El cuarto sitio fue para la puertorriqueña Sofía Rivera con siete bajo par, mientras que la colombiana Luana Valero concluyó quinta con seis bajo par.

Un futuro prometedor para el golf mexicano

Presentado por The R&A y la ANNIKA Foundation, el WALA reunió a 60 de las mejores golfistas aficionadas de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo de futuras figuras del golf internacional.

Para México, el balance no pudo ser más alentador. La presencia de seis representantes entre las diez mejores y el podio conseguido por Regina Roldán confirman el notable crecimiento del golf amateur femenil nacional y proyectan a una generación de jugadoras con condiciones para competir exitosamente en los escenarios más exigentes del continente y del mundo.