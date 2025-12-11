Tigres vs Toluca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de ida del Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres vs Toluca Los Diablos visitan el estadio Universitario en la final de ida del Apertura de la Liga MX (Crónica Digital)

Tigres UANL y Club Deportivo Toluca juegan hoy en partido correspondiente a la final de ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Estadio Universitario será testigo de cómo Los Diablos buscan dar un golpe de autoridad rumbo al bicampeonato.

La gran final de la primera división del futbol mexicano enfrenta al líder contra sublíder del Apertura 2025, una ecuación que se ha presentado 18 veces en la historia de los torneos cortos con tendencia favorable para el primer lugar de la tabla general.

Previa y pronóstico Tigres vs. Toluca |Partido de ida de la final de la Liga MX

Los dirigidos por Antonio Mohamed cerraron el semestre con 43 goles, lo que le permitió presumir la ofensiva más productiva del campeonato. Tigres respondió con un equilibrio en todas sus líneas y resultados, pues combinó 10 victorias, un solo tropiezo y una de las marcas defensivas más estables de la Liga MX.

La semifinal ante Cruz Azul fue una prueba exigente para el equipo donde milita Gignac. La clasificación por posición en la tabla no altera la lectura de fondo, pues la estructura dirigida por Guido Pizarro mostró seguridad en toda la fase del torneo regular.

Toluca llega a Monterrey con un perfil más agresivo en volumen ofensivo. Los 37 puntos obtenidos durante el torneo regular, junto con la delantera encabezada por Paulinho, explican por qué el equipo se mantuvo en la cima durante todo el semestre. La ausencia de Alexis Vega sin duda es notoria en el esquema, pero el Turco supo sortear esta baja.

Los Diablos dominan el historial con más del doble de triunfos en enfrentamientos directos, además de que su promedio de gol por partido supera el de los felinos. Tigres compensa con un rendimiento defensivo más regular, particularmente en duelos de local, donde recibió muy pocos tantos en la fase decisiva.

El pronóstico marca un ligero margen para Tigres en este partido de ida, con una victoria por la mínima.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Toluca hoy?

El encuentro inaugural de la final del Apertura 2025 se disputará este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (centro de México) en el Estadio Universitario.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tigres vs. Toluca?

El partido podrá seguirse por Azteca 7, Canal 5 y TUDN, con una cobertura especial previa al silbatazo inicial.Las plataformas digitales VIX Premium y FOX One ofrecerán el juego a través de streaming.

Alineaciones probables Tigres vs. Toluca

Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Jesús Angulo, Marco Farfán; Fernando Gorriarán, Rómulo; Diego Laínez, Ángel Correa, Juan Brunetta; André-Pierre Gignac.

Toluca: Hugo González; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Jesús Angulo, Santiago Simón; Everardo López del Villar, Nicolás Castro, Marcel Ruiz; Franco Romero, Helinho, Paulinho.