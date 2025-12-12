¿Cuándo es la pelea de Jake Paul vs Anthony Joshua? Fecha y detalles del combate (Netflix)

Jake Paul, un youtuber que busca revolucionar el boxeo, desafía en un combate profesional a Anthony Joshua, campeón de peso pesado, en una pelea que será transmitida completamente en vivo vía streaming.

Tras la insistencia de Paul en probarse contra uno de los peleadores más fuertes del deporte, será por fin, en solo unos días, cuando el deseo se le conceda con Anthony Joshua, el ex dos veces campeón mundial unificado de peso pesado y medallista de oro olímpico.

Fecha confirmada de la pelea: Jake Paul vs Anthony Joshua

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo un enfrentamiento que busca cuestionar el sentido común.

El combate de peso pesado, pactado a ocho asaltos, se disputara en el Kaseya Center, en Miami. La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua se llevará a cabo este 19 de diciembre en Estados Unidos.

Aquí te compartimos los detalles para que no te la pierdas

Jake Paul vs Anthony Joshua: horario, dónde y cómo ver la pelea en vivo

Previo al evento estelar, la semana de la pelea tendrá un entrenamiento abierto y una conferencia de prensa final donde estos dos se verán las caras antes del enfrentamiento, que será transmitido completamente en vivo por Netflix el próximo 19 de diciembre a las 19:00 horas, (tiempo del centro de México).

De acuerdo con la organización, los eventos previos serán gratuitos y estarán abiertos al público por orden de llegada, y también se podrán ver en directo.

El martes 16 de diciembre se llevará a cabo la presentación de la Semana de la Pelea.

El miércoles 17 habrá una conferencia final, donde ambos boxeadores se verán las caras antes del pesaje público, que se realizará el 18 de diciembre, un día antes de la pelea.

Sin embargo, pese a que los encuentros previos serán públicos, la pelea entre Joshua y Paul solo podrá disfrutarse a través de Netflix.







