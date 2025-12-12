Dime qué deporte practicas y te diré a qué clase social perteneces

En México nadie admite que elige su actividad física por clase social.

Todos dicen lo mismo: “lo hago por salud”, “me relaja”, “me encanta la disciplina”.

Pero basta observar diez minutos para descubrir que el cuerpo, silencioso y sin metáforas, está siempre firmando declaraciones socioeconómicas. Porque no es lo mismo correr en un parque cuidado que correr esquivando banquetas rotas; no es lo mismo pagar una mensualidad en un estudio boutique que entrenar en una cancha deteriorada; no es lo mismo practicar yoga con cuencos tibetanos que con una colchoneta desgastada sobre cemento caliente.

La cultura física es también una cultura de distinción: el deporte no sólo moviliza el cuerpo, también delimita territorios y marca capital cultural.

A fin de cuentas, cada quien entrena en el idioma que su bolsillo permite, y el cuerpo traduce sin acentos.

DEPORTE PARA SOBREVIVIR, DEPORTE PARA PERTENECER

Hay prácticas que se eligen por convicción y otras por geografía.

En un barrio, correr es resistencia literal; en otro, es estilo de vida.

La misma actividad, dos biografías distintas. El boxeo, por ejemplo, opera como escuela temprana de realidad.

Es una pedagogía que no simula nada: el golpe siempre llega, incluso el que uno no espera.

Ahí la fuerza no es virtud atlética sino estrategia de supervivencia; la técnica, un modo de habitar el mundo sin pedir permiso.

El boxeador entrena con la conciencia de que su cuerpo no es símbolo: es herramienta. El yoga, en su versión occidentalizada, funciona como espejo aspiracional.

Respirar profundo no cuesta, pero formar parte del ambiente, sí.

Quien entra a un estudio sabe que también está entrando a una conversación cultural donde la serenidad es estética, la flexibilidad es estatus y el silencio es lujo. El crossfit, en cambio, es una épica importada: un mundo donde se celebra caer exhausto porque eso prueba pertenencia, no condición física.

Es ejercicio y es narrativa: uno no sólo entrena, se cuenta. Pero lo relevante no es cuál es “mejor” o “peor”, sino cómo cada deporte opera como marcador social.

No por el esfuerzo, sino por la escena donde se ejecuta.

LA CULTURA FÍSICA COMO CAMPO DE DISTINCIÓN

La cultura física no es un catálogo de actividades: es el conjunto de bienes y significados que una sociedad construye alrededor del cuerpo.

Ahí el deporte se vuelve clasificación silenciosa: quién puede pagar un entrenador, quién entrena con videos gratuitos, quién corre entre árboles y quién entre baches. El corredor de zonas privilegiadas entrena en un territorio que cuida su paso;

el corredor de colonias populares se abre paso en un territorio que desafía cada zancada.

El país es el mismo, pero los cuerpos viven geografías distintas. El discurso oficial habla de “deporte para todos”, aunque todos sabemos que el acceso depende más del código postal que de la motivación.

El deporte es espejo: uno que nunca miente, incluso cuando quisiéramos que mintiera.

EL DEPORTE COMO RETRATO: UNO QUE SIEMPRE DICE LA VERDAD

Elegir un deporte es elegir un lugar en la conversación social.

El cuerpo se vuelve narrador involuntario: dice de qué colonia vienes, qué aspiraciones te sostienen y qué ilusiones financias cada mes.

Y quizá ahí está la ironía más fina: mientras el país presume medallas, seguimos ignorando que la desigualdad también corre, salta, respira y se estira. En México, moverse nunca ha sido sólo moverse.

Es pertenecer.

Es declararse.

Es aceptar que el cuerpo, incluso cuando calla, está diciendo todo.