Alexia Putellas se despide del Barcelona: ¿América Femenil y Liga MX su próximo destino? (alexiaputellas - liga MX Femenil )

El futbol femenil internacional vive uno de sus movimientos más inesperados de los últimos años. Alexia Putellas anunció su salida del Barcelona después de 14 temporadas, una etapa en la que construyó un legado histórico con el club catalán y se convirtió en una de las figuras más importantes del deporte a nivel mundial.

La noticia ha generado especulación sobre el futuro de la mediocampista española, especialmente después de que mencionara públicamente a México como una de las posibilidades para continuar su carrera. Sus palabras encendieron el debate entre aficionados y medios, colocando a la Liga MX Femenil y al América Femenil en el centro de la conversación.

¿Puede Alexia Putellas llegar al América Femenil?

La posibilidad surgió después de que Alexia Putellas hablara sobre su futuro en una entrevista para CBS Sports. Al ser cuestionada sobre su próximo destino, la futbolista señaló que México podría ser una opción, junto con Estados Unidos.

Esa declaración fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre una eventual llegada al América Femenil, considerado uno de los clubes con mayor capacidad para intentar una contratación de esta magnitud dentro de la Liga MX Femenil.

✈️ SIGUIENTE PARADA, ¿MÉXICO?



🇪🇸 Alexia Putellas dio pistas sobre lo que podría venir para su futuro luego de jugar su último partido con el FC Barcelona Femenil.



🧐 ¿En qué equipo te gustaría verla? pic.twitter.com/TCNdFGtCtm — POSTA Deportes (@POSTADeportes) May 24, 2026

Aunque no existe una negociación confirmada, el simple hecho de que México aparezca entre las opciones mencionadas por la jugadora ha despertado el interés de la afición y de diversos analistas deportivos.

Alexia Putellas deja al Barcelona como una leyenda

La salida de Alexia Putellas ocurre en uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la temporada 2025-26 conquistó la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Además, fue reconocida como Jugadora de la Temporada de la Champions League tras la victoria del Barcelona sobre el Olympique de Lyon en la final disputada en Oslo.

Llegenda del Barça ✨

Gràcies, Alexia 🥹 pic.twitter.com/kdvZoDWuUV — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 26, 2026

Su legado en el conjunto blaugrana incluye 232 goles, 36 títulos oficiales, dos Balones de Oro y un campeonato mundial con la Selección de España. De acuerdo con los registros del club, únicamente Lionel Messi anotó más goles que ella en la historia del Barcelona.

¿Por qué decidió salir del Barcelona?

Pese a que el Barcelona estaba dispuesto a extender su contrato, Alexia Putellas optó por buscar un nuevo desafío profesional.

La futbolista considera que su ciclo con el club llegó a su fin después de conquistar prácticamente todos los objetivos posibles en el futbol europeo. Su mensaje de despedida reforzó esa sensación de cierre definitivo.

Dentro del entorno del Barcelona Femenil, también se habla de cambios importantes en la plantilla, lo que marca el inicio de una nueva etapa para la institución tras años de dominio.