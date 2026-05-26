Santiago Giménez, Johan Vázquez y Obed Vargas se integran a Tricolor

Santiago Giménez a prueba. Santiago Giménez luchará por encajar en el equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre rumbo al Mundial de Futbol 2026. (Foto epecial)

La Selección Mexicana de Futbol dio a conocer que los jugadores Santiago Giménez del Milan AC y Obed Vargas del Atlético de Madrid se integran a Tricolor a partir de este martes 26 de mayo, mientras Johan Vázquez del Genoa italiano lo hará a partir de mañana con miras a la preparación del Mundial de Futbol 2026.

De esta manera la Selección Nacional de México continúa con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo, se informó a través de un comunicado.

Vargas, mediocampista mexicano de 21 años se incorporó al conjunto rojiblanco en febrero y obtuvo el pasaporte español, pero un movimiento administrativo le permitirá dejar de ocupar plaza de extracomunitario dentro de La Liga.

Vargas también fue llamado. Obed Vargas tendrá su prueba de fuego en los dos partidos amistosos que le restan a México de cara a la Coap del Mundo FIFA 2026. (Foto especialñ)

En la recta final de la temporada 2025-26, Vargas encontró espacio en la plantilla principal que diriger Diego Pablo Simeone. Hasta ahora, Vargas acumula 13 partidos oficiales con una asistencia.

Los tres jugadores que militan en el extranjero son los nuevos integrantes en el equipo del técnico Javier Aguirre de cara a los compromisos amistosos que tendrá el Tricolor contra Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl, California y el 4 de junio en sede por confirmar.

Vázqueza, defensa central. Johan Vázquez ha adquirido experiencia internacional con el Genoa italiano. (Foto especial)

Giménez del Milán AC, Vargas del Atlético de Madrid y Vázquez del Genoa CFC se pondrán a la disposición del Vasco Aguirre con la intención de encajar en la lista definitiva para la Copa del Mundo FIFA 2026 que organizan de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio próximo.

Los partidos de preparación mundialista del Tricolor:

-México vs. Australia: 30 de mayo de 2026, Rose Bowl, California.

-México vs. Serbia: 4 de junio de 2026, sede en México por confirmar.