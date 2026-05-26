Muere el luchador Piloto Suicida en la arena de Ciudad Juárez, Chihuahua (NET - Jorge Víctor García )

Muere a los 56 años de edad El luchador mexicano conocido como Piloto Suicida, tras realizar una acrobacia en el ring de la Arena Internacional de Ciudad Juárez.

El gladiador, identificado cómo José Calzada Salazar, realizó una de las maniobras aéreas características de su estilo y perdió la vida en medio de una función de lucha libre independiente el pasado 24 de mayo.

¿Qué le pasó al luchador Piloto Suicida?

La noche del 24 de mayo de 2026, Piloto Suicida perdió la vida tras realizar una acrobacia aérea desde la tercera cuerda en medio de un combate de lucha libre independiente.

De acuerdo con La Silla Rota, tras la caída del luchador del cuadrilátero al piso de concreto, José Calzada Salazar sufrió una lesión cervical al caer sobre su cabeza.

Tras el accidente ocurrido en la colonia Monterrey, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el gladiador recibió atención médica urgente por parte de paramédicos dentro del recinto; Sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

El personal médico dictaminó que la causa de muerte de Piloto Suicida, fue una fractura severa en las cervicales.

Tras el traslado del cuerpo sin vida de Piloto Suicida, la Fiscalía de la Zona Norte de Ciudad Juárez procedió a la clausura de la Arena Olímpico Laguna de Gómez Palacio, recinto donde aconteció el incidente.

#VIDEO // 🚨El luchador "Piloto Suicida" falleció la noche del domingo tras sufrir una brutal caída de cabeza durante una función en Ciudad Juárez, Chihuahua. 🤼‍♂️💔

📑 pic.twitter.com/3h5QKzK789 — Grupo Marmor (@Marmor_Informa) May 26, 2026

¿Quién era Piloto Suicida?

Bajo los sobrenombres de “Piloto Suicida” o “Piloto Calzada“, José Calzada Salazar fue un reconocido luchador profesional mexicano que se desempeñó principalmente en el circuito de la lucha libre independiente.

Reconocido como un luchador lagunero, Piloto Suicida inicio de su carrera en la Arena Olímpico Laguna, ofreciendo funciones en la zona norte de México, por lo que se hizo famoso en Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Juárez, entre otras arenas localizadas en dicha región.

Por su parte, la Arena Olímpico Laguna ha compartido mensajes de duelo y condolencias a la familia del gladiador, reconociendo la entrega que tuvo con este deporte.

Muere luchador mexicano en plena función al lanzarse de la tercera cuerda. El gladiador lagunero "Piloto Suicida" falleció tras sufrir un fuerte accidente en la Arena Internacional de Ciudad Juárez.https://t.co/mFk5Ro8oKW pic.twitter.com/szcfo7rHbG — Chikistrakiz (@chikistrakiz) May 25, 2026

De acuerdo con algunos testimonios de compañeros y aficionados, Piloto Suicida era un personaje comprometido con su profesión y con el espectáculo que ofrecía al público, motivos por los que estaba dispuesto a asumir riesgos.