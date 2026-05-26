DeChambeau pide a jugadores de LIV actuar unidos para salvar la liga: “Soy optimista”

LIV Golf Corea. Bryson DeChambeau dijo que los jugadores intentan ayudar en lo que se puede, pero todo dependerá de los directivos LIV. (Foto especial)

El jugador estadounidense Bryson DeChambeau se mostró optimista sobre la continuidad de LIV Golf a partir de la próxima temporada, a pesar de la retirada de la financiación de Arabia Saudí, y para ello pidió a los jugadores estar “unidos” y confiar en que salga adelante un plan de negocios viable.

“Intentamos ayudar en lo que podemos, pero, en última instancia, depende de los directivos y de que todos nos unamos. Si nos unimos, hay una oportunidad. De lo contrario, será un día muy diferente para todos”, afirmó DeChambeau en una rueda de prensa en Busan, Corea del Sur, donde este jueves comienza el séptimo torneo de la temporada.

El ganador del U.S. Open en 2020 y 2024 es, junto al español Jon Rahm, la principal figura de LIV y uno de los jugadores más mediáticos del circuito profesional. A Busan llega como campeón defensor individual y por equipos con los Crushers GC.

Admitió que fue una sorpresa que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) confirmara el pasado 30 de abril que se retiraba del proyecto de LIV, nacido en 2022 como competencia de los dos circuitos tradicionales, el PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

“Nos sorprendió que se retiraran tan rápido. No nos lo esperábamos. Pero no pasa nada. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Creo que muchos lo vemos así. Todos somos optimistas y creemos que existe un plan de negocios viable para el golf por equipos”, remarcó.

Según DeChambeau, de 32 años y número 32 en la clasificación mundial, es “muy optimista” con el plan de negocios del golf por equipos, una innovación de LIV.