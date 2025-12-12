John Cena se retira: Horario, cartelera, cómo y dónde ver en vivo su última lucha en la WWE (Agencia EFE)

Este 2025 fue un año de intensa actividad para el luchador estadounidense, quien buscará sellar con honores su carrera dentro de la industria de la lucha libre.

John Cena se despedirá de la WWE para concentrarse en su carrera actoral en Hollywood.

Última pelea profesional de John Cena: ¿cómo y dónde ver en vivo?

A sus 48 años, John Cena preparó su retiro a lo largo del año, el cual culminará con un combate final este sábado 13 de diciembre en la Capital One Arena, en Washington D. C.

Saturday Night’s Main Event, también conocido como “La Despedida”, se transmitirá a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse completamente gratis a través del canal oficial de YouTube de la WWE en español.

Además de YouTube, el combate estará disponible en Netflix y en plataformas de streaming con derechos oficiales de la WWE.

El retiro de este luchador, con quien crecieron miles de niños mexicanos, será transmitido de manera gratuita para sellar la carrera de John Cena dentro de la compañía WWE.

Cartelera de la última pelea de John Cena

Después de 20 años en los cuadriláteros, Cena cierra su carrera en uno de los eventos más importantes del año, comparado por muchos con WrestleMania. Sin embargo, el peso simbólico y emocional es mayor: el 17 veces campeón mundial de la WWE se retira de la lucha libre.

A continuación, te compartimos la cartelera que acompaña la última pelea profesional de John Cena:

John Cena vs. Gunther

Cody Rhodes vs. Oba Femi

AJ Styles y Dragon Lee vs. Je’Von Evans y Leon Slater

Bayley vs. Sol Ruca

Saturday Night’s Main Event no contará únicamente con talento del main roster, ya que también incluirá a superestrellas de NXT, quienes se enfrentarán a figuras consolidadas.

El evento tiene un carácter nostálgico, pues Cena considera que él tuvo una oportunidad similar y ve este escenario como un impulso para quienes considera las estrellas del futuro.