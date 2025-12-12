Necaxa lanza playera edición Deadpool: ¿Cuánto cuesta el nuevo uniforme de los Rayos? (Tienda Oficial Necaxa)

Necaxa y Deadpool se unen en una colección limitada con jersey y productos oficiales de Marvel.

El Club Necaxa incorporó a su gama de productos oficiales un diseño único que incluye al antihéroe más querido del universo Marvel: Deadpool.

Además del uniforme oficial, los productos colaborativos entre Deadpool y Necaxa son diversos.

Aquí te decimos cuáles son y cuánto cuestan, de acuerdo con la Tienda Oficial del Club Necaxa.

¿Cuánto cuesta el nuevo uniforme de Necaxa edición Deadpool?

En la tienda oficial de los Rayos se encuentra una serie de productos que incorporan en su diseño a uno de los personajes más populares del mundo de los antihéroes.

La colección limitada lleva por nombre Deadpool–Necaxa.

¿Te imaginabas esta combinación? Como resultado, hay productos como jerseys, pijamas, calcetines, pulseras, tazas, libretas, termos, destapadores, cilindros, vasos, llaveros, mochilas e incluso una zapatera, todos como parte de esta colaboración entre los Rayos y el popular personaje de Marvel.





¿Cuánto cuesta el jersey oficial Deadpool de Necaxa?

En la página oficial del club se ofrece una playera con un diseño que incorpora en el frente y reverso de la camiseta, la imagen animada de Deadpool y la etiqueta oficial de Marvel, además del logo de los Rayos en el pecho derecho.

En la parte trasera, con detalles en negro en los hombros, se encuentra la leyenda DEADPOOL.

Este producto está disponible en la tienda oficial por $1,599 pesos y se ofrece en corte masculino y femenino. El diseño es el mismo; únicamente cambia la silueta del jersey.





Lista de productos oficiales Deadpool–Necaxa

Además del jersey oficial del equipo, esta colaboración ofrece una serie de productos de edición limitada; aquí te compartimos sus precios:

Pijama Deadpool: $1,099 pesos

Calcetines Deadpool: $239 pesos

Pulseras Deadpool: $59 pesos

Taza Deadpool: $249 pesos

Libreta Deadpool: $349 pesos

Termo grabado Deadpool: $519 pesos

Destapador imán Deadpool: $309 pesos

Cilindro Deadpool: $479 pesos

Mochila Deadpool: $999 pesos

Llavero metálico Deadpool: $199 pesos

Zapatera Deadpool: $599 pesos

Vaso negro Deadpool: $329 pesos

Termo negro Deadpool: $329 pesos

La tienda oficial de los Rayos ofrece garantía en los productos oficiales de la colección Club Necaxa–Deadpool, además de envíos a todo México.



