Chiefs eliminados, Bills remontan en Boston y Ravens siguen con vida en la NFL

Los Kansas City Chiefs (6-8), uno de los equipos dominantes de la última década, quedaron fuera de la postemporada por primera vez desde 2014 tras perder 13-16 ante los Los Angeles Chargers (10-4) en el Arrowhead Stadium. El partido estuvo marcado por la lesión de rodilla de Patrick Mahomes, quien abandonó el campo asistido.

Con la última posesión para ganar o forzar la prórroga, Gardner Minshew, sustituto de Mahomes, lanzó un pase interceptado por Derwin James a 14 segundos del final. Los Chargers, con un 90 % de opciones de playoffs, se consolidan como aspirantes en la Conferencia Americana

RAVENS SE AFERRAN A LA ESPERANZA

Los Baltimore Ravens (7-7) mejoraron sus posibilidades tras vencer 24-0 a Cincinnati Bengals (4-10). El último touchdown llegó tras una intercepción de Kyle Van Noy, que permitió a Alohi Gilman recorrer casi todo el campo. Con este triunfo, sus opciones de playoffs suben del 40 al 45 %, según la NFL.

BILLS FIRMAN OTRA REMONTADA ÉPICA

En el Gillette Stadium, los Buffalo Bills (10-4) protagonizaron una espectacular remontada ante los New England Patriots (11-3): tras ir perdiendo 21-0, se impusieron 31-35. Josh Allen completó 19 de 28 pases, tres para touchdown, y sumó 193 yardas.

Ambos equipos tienen más del 99 % de opciones de playoffs y se disputarán el liderato de la División Este de la AFC en las últimas tres semanas.

BEARS Y TEXANS RESPIRAN; EAGLES Y JAGUARS CONFIRMAN PODERÍO

Los Chicago Bears (10-4) recuperaron terreno con un 31-3 ante Cleveland Browns (3-11) y elevan sus opciones de playoffs al 68 %. La próxima semana se jugarán gran parte de su futuro ante los Green Bay Packers, su gran rival histórico.

OTROS RESULTADOS DESTACADOS:

Houston Texans vencieron 40-20 a Arizona Cardinals y suben al 95 % de opciones .

vencieron 40-20 a y suben al . Philadelphia Eagles , vigentes campeones, aplastaron 31-0 a Las Vegas Raiders .

, vigentes campeones, aplastaron 31-0 a . Jacksonville Jaguars se acercan a la postemporada tras ganar 48-20 a New York Jets .

se acercan a la postemporada tras ganar 48-20 a . Washington Commanders superaron 29-21 a New York Giants en un duelo sin impacto en la clasificación.

