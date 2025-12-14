En final apoteósica el Toluca se corona como Bicampeón

EL HEROE. Cula Cid Campeador, Alexis Vega entró a darle ánimos a su equipo y anotó el penal del triunfo.

En una noche épica en el Estadio Nemesio Diez, Toluca derrotó este domingo a Tigres UANL por 9-8 en la tanda de penaltis, después de imponerse 2-1 en el tiempo regular, para retener el título del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los goles del brasileño Helinho y el portugués Paulinho igualaron la serie tras la derrota 1-0 en la ida. Por Tigres, el uruguayo Fernando Gorriarán abrió el marcador al minuto 14, aprovechando un rebote tras tiro libre de André-Pierre Gignac.

HELINHO Y PAULINHO, CLAVES EN LA REMONTADA ESCARLATA

Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, salió decidido a imponer condiciones en la altura de 2,240 metros. Tras el tanto inicial de Gorriarán, los Diablos respondieron con un golazo de zurda de Helinho desde fuera del área al 41’. En el complemento, Paulinho firmó el 2-1 al 52’, asistido por Helinho, para empatar la serie global.

El partido se tornó dramático: Helinho salió lesionado al 73’ y Paulinho al 93’, mientras Tigres apostaba por el ingreso de Nicolás Ibáñez para revitalizar su ataque.

UNA TANDA DE PENALTIS PARA LA HISTORIA

Tras 120 minutos de tensión, la definición desde los once pasos fue un auténtico thriller. Alexis Vega, recién recuperado de lesión, se convirtió en héroe al marcar dos veces, incluido el disparo definitivo.

La tanda tuvo de todo: fallas de Nicolás Ibáñez y Federico Pereira, un poste del brasileño Joaquim, y la oportunidad desperdiciada por Juan Pablo Domínguez. Cuando todo parecía eterno, llegó el momento clave: Ángel Correa, considerado el mejor jugador del torneo, vio su disparo detenido por Luis García. Instantes después, Vega selló la gloria para Toluca.

TOLUCA IGUALA AL GUADALAJARA Y ACECHA AL AMÉRICA

Con este triunfo, Toluca suma 12 títulos de liga, empatando a Chivas como el segundo club más ganador en México, solo detrás del América, que tiene 16.