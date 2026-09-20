México tendrá una representación de 10 jugadores en el Latin America Amateur Championship 2027

LA PLANA MAYOR. Las invitaciones fueron extendidas por el Comité Ejecutivo del LAAC, integrado por The Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA).

México contará con una sólida representación de 10 golfistas en la duodécima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se disputará del 14 al 17 de enero de 2027 en El Camaleón Golf Course at Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo, escenario que volverá a convertirse en el epicentro del golf amateur latinoamericano.

Las invitaciones fueron extendidas por el Comité Ejecutivo del LAAC, integrado por The Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), tomando como referencia las posiciones de los jugadores en el World Amateur Golf Ranking (WAGR) al 6 de septiembre de 2026.

Una generación mexicana con grandes aspiraciones

El presidente de la Federación Mexicana de Golf, Andrés Jurado Rivera Torres, destacó el significado de integrar la delegación nacional que competirá en casa.

“Ser uno de los diez golfistas mexicanos invitados a este importante campeonato es un reconocimiento a la trayectoria y a los resultados que han construido con esfuerzo y dedicación. El LAAC regresará a El Camaleón y cada uno de nuestros representantes tendrá la oportunidad de competir frente a nuestra comunidad golfística y con el orgullo de representar a México”, señaló.

La convocatoria combina experiencia y juventud, con jugadores que ya conocen la exigencia del certamen y otros que buscarán abrirse paso en el evento amateur más importante de América Latina.

Astiazarán lidera al contingente tricolor

El sonorense Carlos Astiazarán, actual número 66 del ranking mundial amateur, encabeza la lista de mexicanos invitados. El jugador de Vanderbilt University disputará su segundo LAAC después de consolidarse como una de las grandes promesas del golf nacional.

Entre sus resultados más destacados figuran los títulos del Campeonato Nacional Amateur 2025 y del prestigioso North & South Men’s Amateur Championship, disputado en Pinehurst No. 2.

Otro nombre a seguir será el del potosino Gerardo Gómez, ubicado en el sitio 72 del WAGR y quien afrontará su tercera participación en el campeonato. Gómez fue tercero en el LAAC 2025 y previamente conquistó el Campeonato Nacional Amateur. Además, ya cuenta con experiencia en eventos oficiales del PGA TOUR, un factor que podría resultar determinante en un torneo de gran presión.

Experiencia y talento para competir por el título

El regiomontano Eduardo Derbez también disputará su tercera edición del campeonato. El representante de la Universidad de Texas ha sido uno de los golfistas amateurs mexicanos más consistentes de los últimos años.

Durante 2025 conquistó dos torneos puntuables para el WAGR en territorio nacional y brilló en el World Amateur Team Championship (Eisenhower Trophy), donde terminó empatado en el sexto puesto individual. Además, fue el mexicano mejor ubicado en la edición 2026 del LAAC celebrada en Lima, al concluir dentro del Top 10.

Por su parte, el coahuilense José Antonio Safa alcanzará su quinta participación consecutiva en el campeonato, respaldado por una notable regularidad, ya que ha finalizado dentro de los mejores 25 jugadores en cada una de sus primeras cuatro apariciones.

La experiencia mexicana se complementa con Héctor González Cramer, quien jugará por tercera ocasión el torneo, además de José López y Carlos Treviño Derbez, quienes estarán presentes por segunda vez en el certamen continental.

Tres debutantes buscan sorprender en Mayakoba

La edición de 2027 también marcará el debut de tres jóvenes talentos: Pablo Fernández, Nicolás Domínguez Álvarez y Vicent Cervantes.

Fernández, originario de Guadalajara y con apenas 16 años, concluyó segundo en el Ranking Nacional del Comité Nacional Infantil Juvenil, consolidándose como una de las promesas más importantes del país.

Domínguez Álvarez desarrolla actualmente su carrera en la University of Southern California (USC), mientras que Cervantes, nacido en Chandler, Arizona, llega con credenciales destacadas tras haber sido campeón estatal de Arizona en 2021 y finalizar cuarto en la más reciente edición del Campeonato Nacional Amateur.

México busca otro capítulo dorado en la historia del LAAC

México tiene una relación especial con el Latin America Amateur Championship. El país recibió por primera vez el torneo en 2020, edición conquistada por el argentino Abel Gallegos, mientras que el mexicano Aarón Terrazas terminó como subcampeón.

Además, el golf nacional presume dos campeones en la historia del certamen: Álvaro Ortiz, ganador en 2019 y próximo integrante del PGA TOUR, así como Santiago de la Fuente, quien levantó el trofeo en 2024.

La sede de El Camaleón Golf Course at Mayakoba ofrece ahora una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos aspiren a convertirse en el tercer campeón nacional del torneo.

Un premio que abre las puertas del golf mundial

El LAAC es considerado uno de los campeonatos amateurs más importantes del planeta debido a las oportunidades que brinda a sus participantes.

El campeón de 2027 obtendrá invitaciones para disputar el Masters Tournament, The Open Championship y el U.S. Open de ese mismo año, además de exenciones para The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y otros torneos organizados por la USGA.

Asimismo, el segundo lugar recibirá acceso a las etapas finales de clasificación para The Open y el U.S. Open, mientras que los jugadores que concluyan dentro del Top 10 asegurarán su presencia en la edición 2028 del campeonato.

Con una delegación numerosa, talentosa y respaldada por el factor local, México se perfila como uno de los países protagonistas del LAAC 2027, un evento que podría convertirse en la plataforma perfecta para impulsar a la próxima gran figura del golf nacional hacia los escenarios más importantes del mundo.