Jayden Daniels sufre una nueva lesión en el codo y Cowboys aprovecha para imponerse a Commanders

TRIUNFO. Los Vaqueros lograron su primer victoria de la temporada.

Jayden Daniels, mariscal de campo de los Washington Commanders, vivió una tarde para el olvido este domingo al sufrir una escalofriante lesión en el codo izquierdo, el mismo que se fracturó la temporada pasada, durante la derrota de su equipo por 37-20 ante los Dallas Cowboys.

El incidente ocurrió al final del segundo cuarto. Daniels resbaló mientras intentaba completar una jugada y, al buscar recuperar el equilibrio apoyando el brazo en el césped, sufrió una aparente luxación en el codo. La gravedad de la lesión obligó a los servicios médicos a intervenir de inmediato y el quarterback abandonó el terreno de juego en camilla.

Antes de salir del encuentro, Daniels había completado 11 de 17 pases para 96 yardas y un envío de anotación, manteniendo a Washington en la pelea. Sin embargo, su ausencia terminó por inclinar la balanza a favor de Dallas.

Mariota responde, pero no alcanza

Tras la lesión de Daniels, el experimentado Marcus Mariota tomó los controles de la ofensiva de los Commanders y ofreció una actuación destacada pese a las circunstancias.

Mariota completó 11 de 16 pases para 111 yardas y un touchdown, mostrando liderazgo y capacidad para mover las cadenas. No obstante, sus esfuerzos resultaron insuficientes ante una defensiva de Dallas que fue creciendo con el paso de los minutos.

Los Cowboys llegaban a este compromiso con la necesidad de reaccionar después de abrir la temporada con una derrota frente a los New York Giants, y encontraron en este duelo la oportunidad perfecta para recuperar confianza.

Dak Prescott lidera la revancha de Dallas

La gran figura del encuentro fue Dak Prescott, quien firmó una de sus actuaciones más eficientes de los últimos tiempos.

El quarterback de Dallas lanzó para 279 yardas, completó 26 de 31 intentos y repartió cuatro pases de touchdown, rozando la perfección en una exhibición ofensiva que permitió a los Cowboys controlar el encuentro de principio a fin.

Con este resultado, Dallas consigue una valiosa victoria que le permite equilibrar su inicio de campaña y recuperar terreno en la pelea dentro de la Conferencia Nacional.

Seattle y San Francisco mantienen el paso

En otros resultados destacados de la jornada dominical, los Seattle Seahawks ofrecieron una contundente demostración de poder al vencer 31-7 a los Arizona Cardinals como visitantes.

El quarterback Drew Lock comandó la ofensiva de Seattle con 235 yardas aéreas y tres pases de touchdown, guiando a su equipo a una victoria sin sobresaltos.

Por su parte, los Las Vegas Raiders derrotaron 26-14 a Los Ángeles Rams con una sólida actuación de Kirk Cousins, quien lanzó tres pases de anotación. El novato Fernando Mendoza permaneció como suplente durante el compromiso.

Los 49ers siguen invictos

Los San Francisco 49ers también mantuvieron el paso perfecto al conseguir su segunda victoria de la temporada tras imponerse 35-13 a los Miami Dolphins en el Levi’s Stadium.

El mariscal de campo Brock Purdy lanzó dos pases de touchdown y además sumó una anotación por la vía terrestre, consolidándose como el líder de la ofensiva californiana.

Además, el ala cerrada George Kittle, quien regresó recientemente tras superar una lesión en el tendón de Aquiles, celebró su vuelta con una recepción de touchdown, contribuyendo al triunfo de unos 49ers que lucen como uno de los equipos más sólidos en este arranque de campaña.

Una lesión que preocupa en Washington

La principal preocupación para los Commanders ahora gira en torno al estado de salud de Jayden Daniels. La lesión se produjo precisamente en el mismo brazo que le dio problemas el año anterior, por lo que el reporte médico será determinante para las aspiraciones del equipo en las próximas semanas.

Mientras Washington espera los resultados de los estudios correspondientes, Dallas celebra una victoria que podría marcar un punto de inflexión en su temporada.