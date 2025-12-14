Toluca vs Tigres HOY: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de la Liga MX

Gran final entre Tigres vs Toluca hoy Especial

La final de la Liga MX promete ser un cierre vibrante para el torneo, con dos equipos históricos que llegan en momentos decisivos y con planteles capaces de inclinar la balanza en cualquier instante.

El ambiente en torno al duelo ha crecido con fuerza: aficiones ilusionadas, expectativas altas y una rivalidad que, aunque no es clásica, siempre entrega partidos intensos. Con estilos de juego distintos pero efectivos, Toluca y Tigres buscarán coronar un torneo lleno de altibajos, explosiones ofensivas y momentos decisivos.

¿Dónde y a qué hora será el Toluca vs Tigres?

La final de ida del Clausura 2025 se jugará en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, este domingo 14 de diciembre, en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Cómo ver Toluca vs Tigres en vivo hoy?

El duelo será transmitido en televisión abierta, restringida y streaming:

Canal 5 (Televisa)

TUDN

ViX+ (transmisión digital)

(transmisión digital) AZTECA 7

¿Cómo llega cada equipo desde su último partido?

Toluca

Los Diablos Rojos llegan con buen ritmo ofensivo y una localía sólida. En su último partido, mostraron un equipo disciplinado, con capacidad de presión alta y un ataque que, aunque no siempre constante, ha sido efectivo en momentos críticos. Su defensa continúa como tema a trabajar, pero el equipo de Toluca suele crecer en finales.

👹📊 Construyendo la historia. Los números previo a la Gran Final.@NiasaMexico pic.twitter.com/e7v14zRiRj — Toluca FC (@TolucaFC) December 14, 2025

Tigres

El conjunto felino llega con mayor estabilidad táctica y un cierre de torneo notable. En su último compromiso, desplegaron una versión equilibrada: defensa ordenada, mediocampo dominante y un ataque que depende de la movilidad de sus extremos y la experiencia de sus referentes. Tigres suele desempeñarse muy bien en instancias decisivas, con un equipo acostumbrado a jugar finales.

Posibles alineaciones

Toluca

Portero: Tiago Volpi

Tiago Volpi Defensa: Brian García, Valber Huerta, Andrés Mosquera, Jean Meneses

Brian García, Valber Huerta, Andrés Mosquera, Jean Meneses Medio: Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Juan Pablo Domínguez

Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Juan Pablo Domínguez Ataque: Edgar López, Alexis Vega, Maxi Araujo

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán Defensa: Javier Aquino, Samir, Guido Pizarro, Jesús Angulo

Javier Aquino, Samir, Guido Pizarro, Jesús Angulo Medio: Fernando Gorriarán, Rafael Carioca, Sebastián Córdova

Fernando Gorriarán, Rafael Carioca, Sebastián Córdova Ataque: Luis Quiñones, André-Pierre Gignac, Diego Lainez

Con esta información tienes todo para no perderte ni un minuto de esta emocionante transmisión que sacará chispas en el terreno de juego. Si ya tienes a tu favorito, sólo falta que te acomodes en tu sillón y disfrutes de la pasión de futbol... ¡Que gane el mejor!