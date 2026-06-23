El 10. El fenómeno Messi en primera persona. (David Leah/David Leah)

No encuentro palabras que no se hayan usado ya para describir lo que es Lionel Messi. Pero vivir la experiencia Messi en el Mundial es diferente, y eso sí trataré de contarlo.

Más de dos semanas de cobertura con la selección Argentina, tres partidos, y en todo ese tiempo, más de doscientos mil espectadores; todas las playeras de Argentina con el nombre de Messi en la espalda. Ni una sola de Lautaro, de Álvarez, Enzo, De Paul o Mac Allister.

DEVOCIÓN GLOBAL POR UN SOLO NOMBRE

Aficionados de todo el mundo y, sorprendentemente para mí, muchos estadounidenses y muchas familias con niños y niñas pequeñas que apoyan a Argentina solamente por Messi.

En el amistoso contra Islandia, Messi no empezó y la gente coreaba su nombre todo el tiempo. Cuando la pantalla gigante lo enfocaba era una locura, y cuando entró, el estadio se le rindió.

EL LÍDER DENTRO DE LA CANCHA

Después, ya en los oficiales, él mismo se ha encargado de ser la gran estrella con cinco goles, tres contra Argelia y dos frente a Austria.

Los argentinos le hacen alabanzas y lo veneran; los que no lo son, salen felices de haberlo visto en vivo y, además, meter goles.

UN ÍDOLO QUE TRASCIENDE GENERACIONES

Es motivo de orgullo para los argentinos y, cuando hablan de él y los recuerdos que les genera, hacen que más de uno llore. No hay comparación con Maradona, porque el Diego fue el más grande en su época y ahora es el tiempo de Leo.

Ya se les olvidó cuando no lo apoyaban y lo criticaban por no ganar con su selección.

MÁS ALLÁ DEL FUTBOL Y LOS RÉCORDS

Messi es el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, pero es un fenómeno que va más allá de la cancha, y el hecho de traerlo a jugar a los Estados Unidos, con Inter Miami, es un rotundo éxito financiero para la MLS y para el futbol en general de este país.

No sé hasta dónde llegue esta Argentina; creo firmemente que es uno de los candidatos indiscutibles, y ahora la duda es si será hasta donde le alcance la gasolina a Messi o aparecerán otros de la albiceleste que también son estrellas mundiales.

EL LEGADO QUE PERDURARÁ

De lo que estoy seguro es que el fenómeno Messi durará más allá de su carrera profesional, que tristemente le quedan menos años de los que quisiéramos, y también pienso que es un jugador que ha beneficiado al futbol en general, más allá de los resultados.

Somos afortunados de vivir su carrera y todavía le falta mucho más en este Mundial.