Calendario del Clausura 2026 de la Liga MX: fechas de los clásicos y partidos importantes

La Liga MX confirmó los duelos de mayor rivalidad para el torneo Clausura 2026

Tras el cierre del Apertura 2025, la Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Clausura 2026, certamen que arrancará el 9 de enero y se disputará bajo un formato ajustado por la cercanía del Mundial 2026. Desde las primeras jornadas, el torneo ofrecerá partidos de alto impacto entre los clubes más populares del futbol mexicano.

¿Cuándo empieza el Clausura 2026?

El certamen comenzará el viernes 9 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), con el partido de Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco. Toluca el actual bicampeón del futbol mexicano, saldrá a escena como visitante contra Rayados de Monterrey, el sábado 10 a las 21:00 horas, en una reedición de la Semifinal del Apertura 2025.

Mientras tanto que el actual subcampeón Tigres, comenzará como visitante ante Atlético San Luis el domingo 11 a las 19:00 horas. De los cuatro grandes, Chivas y Pumas serán locales ante Pachuca y Gallos Blancos de Querétaro, respectivamente, mientras que América y Cruz Azul visitarán a Tijuana y León en esta primera jornada.

Fechas importantes del Clausura 2026

Jornadas doble: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (21 y 22 de abril).

Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (21 y 22 de abril). Amistosos de la Selección Mexicana : 22 y 25 de enero

: 22 y 25 de enero Fecha FIFA: 23 al 31 de marzo

23 al 31 de marzo Cuartos de Final: Ida el 2 y 3 de mayo, vuelta el 9 y 10 de mayo

Ida el 2 y 3 de mayo, vuelta el 9 y 10 de mayo Semifinales: Ida el 13 y 14 de mayo, vuelta el 16 y 17 de mayo

Ida el 13 y 14 de mayo, vuelta el 16 y 17 de mayo Final: Ida 21 de mayo, vuelta 24 de mayo

Clásicos del Clausura 2026 de la Liga MX

CLÁSICO NACIONAL - Jornada 6: Chivas vs América | Sábado 14 de febrero | 21:00 horas

Chivas vs América | Sábado 14 de febrero | 21:00 horas CLÁSICO TAPATÍO - Jornada 10: Atlas vs Chivas | Sábado 7 de marzo | 19:00 horas

Atlas vs Chivas | Sábado 7 de marzo | 19:00 horas CLÁSICO REGIO - Jornada 10: Tigres vs Rayados | Sábado 7 de marzo | 21:00 horas

Tigres vs Rayados | Sábado 7 de marzo | 21:00 horas CLÁSICO CAPITALINO - Jornada 12: Pumas vs América | Sábado 21 de marzo | 21:00 horas

Pumas vs América | Sábado 21 de marzo | 21:00 horas CLÁSICO JOVEN - Jornada 14: América vs Cruz Azul | Sábado 11 de abril | 21:00 horas

Fechas destacadas del Clausura 2026