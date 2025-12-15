Calendario del Clausura 2026 de la Liga MX: fechas de los clásicos y partidos importantes

Tras el cierre del Apertura 2025, la Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Clausura 2026, certamen que arrancará el 9 de enero y se disputará bajo un formato ajustado por la cercanía del Mundial 2026. Desde las primeras jornadas, el torneo ofrecerá partidos de alto impacto entre los clubes más populares del futbol mexicano.
¿Cuándo empieza el Clausura 2026?
El certamen comenzará el viernes 9 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), con el partido de Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco. Toluca el actual bicampeón del futbol mexicano, saldrá a escena como visitante contra Rayados de Monterrey, el sábado 10 a las 21:00 horas, en una reedición de la Semifinal del Apertura 2025.
Mientras tanto que el actual subcampeón Tigres, comenzará como visitante ante Atlético San Luis el domingo 11 a las 19:00 horas. De los cuatro grandes, Chivas y Pumas serán locales ante Pachuca y Gallos Blancos de Querétaro, respectivamente, mientras que América y Cruz Azul visitarán a Tijuana y León en esta primera jornada.
Fechas importantes del Clausura 2026
- Jornadas doble: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (21 y 22 de abril).
- Amistosos de la Selección Mexicana: 22 y 25 de enero
- Fecha FIFA: 23 al 31 de marzo
- Cuartos de Final: Ida el 2 y 3 de mayo, vuelta el 9 y 10 de mayo
- Semifinales: Ida el 13 y 14 de mayo, vuelta el 16 y 17 de mayo
- Final: Ida 21 de mayo, vuelta 24 de mayo
Clásicos del Clausura 2026 de la Liga MX
- CLÁSICO NACIONAL - Jornada 6: Chivas vs América | Sábado 14 de febrero | 21:00 horas
- CLÁSICO TAPATÍO - Jornada 10: Atlas vs Chivas | Sábado 7 de marzo | 19:00 horas
- CLÁSICO REGIO - Jornada 10: Tigres vs Rayados | Sábado 7 de marzo | 21:00 horas
- CLÁSICO CAPITALINO - Jornada 12: Pumas vs América | Sábado 21 de marzo | 21:00 horas
- CLÁSICO JOVEN - Jornada 14: América vs Cruz Azul | Sábado 11 de abril | 21:00 horas
Fechas destacadas del Clausura 2026
- Jornada 5: América vs Rayados | Sábado 7 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres | Domingo 15 de febrero | 19:00 horas
- Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas | Sábado 21 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 8: Rayados vs Cruz Azul | Sábado 28 de febrero | 19:00 horas
- Jornada 8: América vs Tigres | Sábado 28 de febrero | 21:00 horas
- Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul | Sábado 14 de marzo | 21:00 horas
- Jornada 13: Chivas vs Pumas | Domingo 5 de abril | 20:00 horas