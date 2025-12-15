Tabla de campeones Liga MX: Así queda la lista de los más ganadores tras el bicampeonato de Toluca

La historia del futbol mexicano sigue escribiéndose torneo a torneo y, con los recientes campeonatos, la tabla de equipos con más títulos de liga en la Liga MX ha tenido movimientos importantes. Algunos clubes consolidan su dominio, otros alcanzan marcas históricas y algunos más quedan fuera de los primeros lugares, reflejando lo competido y cambiante que es el balompié nacional.

¿Quién es el líder de la tabla de campeones en la Liga Mx?

En la cima del futbol mexicano se mantiene el Club América, que continúa como el equipo más ganador de la Liga MX con 16 títulos de liga y siendo el Tricampeón. Las Águilas han construido una historia marcada por campeonatos en distintas épocas, planteles de alto nivel y una constante presencia en liguillas. Su palmarés lo coloca como el referente obligado cuando se habla de grandeza en el futbol nacional, además de ser uno de los clubes con mayor afición y proyección mediática.

En el segundo escalón aparece el Toluca, con su Bicampeonato logrado ayer 13 de diciembre deciembre,ha alcanzado los 12 títulos de liga, cifra con la que empata a las Chivas de Guadalajara. Los Diablos Rojos se han caracterizado por su fortaleza como local y por ciclos exitosos que los llevaron a dominar especialmente a finales de los años noventa y principios de los dos mil. Con este número de campeonatos, Toluca se reafirma como uno de los clubes más consistentes en la historia reciente del futbol mexicano.

Tabla de campeones Liga MX: Así queda la lista de los más ganadores tras el bicampeonato de Toluca

Guadalajara, por su parte, se mantiene con 12 campeonatos de liga, lo que lo coloca en igualdad numérica con Toluca. Chivas ha sido históricamente uno de los equipos más populares del país, con una identidad particular al jugar únicamente con futbolistas mexicanos. Aunque no ha sumado títulos recientes de liga, su legado sigue siendo parte fundamental de la historia de la Liga MX.

Más abajo, pero aún dentro del grupo de los clubes más exitosos, se encuentra Cruz Azul, que se queda en solitario con 9 títulos de liga. La Máquina ha vivido etapas de dominio, así como largos periodos de sequía que han marcado a su afición. Sin embargo, sus campeonatos lo mantienen como uno de los equipos tradicionales y más reconocidos del futbol mexicano.

En el siguiente nivel aparece un empate entre Tigres y León, ambos con 8 títulos de liga. Tigres ha destacado en la última década como uno de los equipos más dominantes, con planteles competitivos y una afición que ha crecido de manera notable. León, por su parte, ha sido protagonista en distintos momentos históricos, consolidándose como un club con identidad y presencia constante en liguillas.

Llama la atención que Pumas no aparece dentro de esta lista de los equipos con más títulos de liga, lo que refleja cómo la competencia y los resultados recientes han modificado la percepción del peso histórico de algunos clubes.

Esta tabla confirma que la Liga MX es un torneo dinámico, donde los títulos no solo representan trofeos, sino también capítulos clave en la historia del futbol mexicano.