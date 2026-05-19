¿Se cayó la app de Mifel? Fans reportan problemas para comprar boletos de la final Pumas vs Cruz Azul

Banca Mifel La preventa del partido será exclusiva para tarjetahabientes de Banca Mifel

La carrera por conseguir entradas para el partido que definirá la gran final de la Liga MX comenzó desde temprano, pero los fans ya están empezando a reportar algunos problemas. Las primeras personas que tendrán acceso a la preventa para el juego de vuelta son quienes tienen una cuenta con Banca Mifel, patrocinador oficial del Club Universidad Nacional y que ofrece este beneficio. Sin embargo, miles de seguidores auriazules están acusando que no han podido ingresar a sus respectivas cuentas

¿Qué le pasó a la app de Mifel en la preventa del Pumas vs Cruz Azul?

Por medio de redes sociales, múltiples fans con su cuenta de Banca Mifel han reportado que han tenido múltiples problemas para poder acceder, incluso desde las 8:00 horas de este martes 19 de mayo.

Para poder comprar entradas, las y los fans tienen que utilizar su tarjeta digital o física de Banca Mifel y comprar los boletos con esta. La preventa esta programada para las 10:00 horas. En caso de comprar con tarjeta digital, el cvv dura hasta 5 horas, razón por la que se recomendó a los usuarios acceder desde temprano.

Caída app de Mifel

A pesar de esto, la alta demanda por una entrada para ver e este partido ha rebasado las expectativas y las capacidades de los servidores de Banca Mifel. Miles de fans de Pumas y Cruz Azul buscan presencial historia en el futbol mexicano entre dos grandes rivales que definirán al nuevo monarca del futbol nacional

¿Qué hacer con la app de Mifel?

Esta situación también ocurrió durante la preventa de entradas para los partidos de cuartos de final y semifinal ante América y Pachuca, respectivamente. El alto interés generado por asistir a las grandas del Olímpico Universitario generó retrasos y caída de la aplicación bancaria.

Ante esta situación, se recomienda paciencia y estar actualizando constantemente la aplicación para poder acceder