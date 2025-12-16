¿Boletos más baratos para el Mundial? Así es la nueva grada básica FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

La inicitiva surge después de que la FIFA haya recibido más de 20 millones de solicitudes en su página web, e implica crear una categoría de entradas especiales denominada “grada básica”.

Esta nueva sección estará reservada únicamente para aficianados de la selecciones clasificadas. Cada Federación Miembro Participante (FMP) estará a cargo de la venta y distribución de las entradas, ademas de definir sus criterios de asignación y procesos de solicitud.

En total, la mitad de las entradas asignadas a las FMP será para las categorías más económicas: 40% para grada asequible y 10% para grada básica. El resto se repartirá entre grada estándar y grada preferente.

En caso de que una solicitud no sea aprobada, no se aplicará la tasa administrativa a los aficionados cuya selección quede eliminada en la fase de grupos.