Ante las quejas por los elevados precios, la FIFA informó este martes que será posible adquirir entradas a un costo más accesible, de 51.04 euros (1,076.96 pesos)

¿Boletos más baratos para el Mundial? Así es la nueva grada básica

Por Santiago Altuzarra
La inicitiva surge después de que la FIFA haya recibido más de 20 millones de solicitudes en su página web, e implica crear una categoría de entradas especiales denominada “grada básica”.

Esta nueva sección estará reservada únicamente para aficianados de la selecciones clasificadas. Cada Federación Miembro Participante (FMP) estará a cargo de la venta y distribución de las entradas, ademas de definir sus criterios de asignación y procesos de solicitud.

En total, la mitad de las entradas asignadas a las FMP será para las categorías más económicas: 40% para grada asequible y 10% para grada básica. El resto se repartirá entre grada estándar y grada preferente.

En caso de que una solicitud no sea aprobada, no se aplicará la tasa administrativa a los aficionados cuya selección quede eliminada en la fase de grupos.

