Calendario de Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas y partidos de Guadalajara (Cuartoscuro)

La Liga MX anuncio el calendario del Torneo Clausura 2026, por lo que ya se conoce cuál será el recorrido de Chivas en el campeonato nacional.

Aquí te compartimos los detalles sobre los encuentros agendados para Guadalajara.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Los Tuzos del Pachuca serán el primer club al que se enfrente el Rebaño Sagrado en la Liga MX. El partido, calendarizado para el 10 de enero del año entrante, marcará el debut del Club Guadalajara y se llevará a cabo en el Estadio Akron, sede mundialista.

Clásico Nacional: ¿cuándo se jugará el Chivas vs. América en el Clausura 2026?

De igual manera, se dieron a conocer las fechas clave del torneo para el América, y una de las mayores sorpresas fue saber que el Clásico Nacional, también llamado el Clásico de Clásicos, llegará muy temprano en el campeonato.

Chivas recibirá a las Águilas del América en el Estadio Akron el sábado 14 de febrero, como parte de la jornada 6 de la Liga MX.

La afición estará de su lado y, con las modificaciones estructurales, este estadio con capacidad mundialista será un escenario imponente para el América, por lo que Chivas intentará sacar ventaja de estas condiciones.

Calendario de Chivas para el Clausura 2026 de la Liga MX

Después de anunciar las renovaciones de Armando “La Hormiga” González hasta 2029 y Rubén “Oso” González hasta 2028, el Rebaño Sagrado se alista para recibir el Clausura 2026 de la Liga MX.

A continuación, el calendario completo de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Jornada 1Guadalajara vs. Pachuca: Sábado 10 de enero / 5:00 PM Estadio Akron

Jornada 2

FC Juárez vs. Guadalajara: Martes 13 de enero / 8:00 PM (HL) – 9:00 PM (TCM) Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 3

Guadalajara vs. Querétaro: Sábado 17 de enero / 5:00 PM Estadio Akron

Jornada 4

Atlético San Luis vs. Guadalajara: Domingo 1 de febrero / 7:00 PM Estadio Alfonso Lastras

Jornada 5

Mazatlán FC vs. Guadalajara: Viernes 6 de febrero / 8:00 PM (HL) – 9:00 PM (TCM) Estadio El Encanto

Jornada 6

Guadalajara vs. América: Sábado 14 de febrero / 9:00 PM Estadio Akron

Jornada 7

Cruz Azul vs. Guadalajara: Sábado 21 de febrero / 9:00PM Estadio Olímpico Universitario

Jornada 8

Toluca vs. Guadalajara: Sábado 28 de febrero / 5:00 PM Estadio Nemesio Diez

Jornada 9

Guadalajara vs. León: Miércoles 18 de marzo / 8:00 PM Estadio Akron

Jornada 10

Atlas vs. Guadalajara: Sábado 7 de marzo / 7:00 PM Estadio Jalisco

Jornada 11

Guadalajara vs. Santos: Sábado 14 de marzo / 5:00 PM Estadio Akron

Jornada 12

Monterrey vs. Guadalajara: Sábado 21 de marzo / 7:00 PM Estadio BBVA

Jornada 13

Guadalajara vs. Pumas: Domingo 5 de abril / 8:00 PM Estadio Akron

Jornada 14

Tigres vs. Guadalajara: Sábado 11 de abril / 5:00 PM Estadio Universitario

Jornada 15

Guadalajara vs. Puebla: Sábado 18 de abril / 7:00 PM Estadio Akron

Jornada 16

Necaxa vs. Guadalajara: Miércoles 22 de abril / 9:00 PM Estadio Victoria

Jornada 17

Guadalajara vs. Tijuana: Sábado 25 de abril / 7:00 PM Estadio Akron

Liga MX: fechas clave de los cuartos, semifinales y la gran final del Clausura 2026

Todo dependerá del desempeño de Guadalajara en la fase regular para ver si logra disputar la Fiesta Grande en la etapa eliminatoria.

Los cuartos de final del Clausura 2026 se llevarán a cabo en mayo.

Los partidos de ida se disputarán los días 2 y 3 de mayo, mientras que la vuelta será el 9 y 10 de mayo, coincidiendo con el Día de las Madres, una fecha perfecta para llevar a las mamás rojiblancas a ver el partido de Chivas.

Las semifinales de ida se jugarán el 13 y 14 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta serán el 16 y 17 de mayo.

¿Veremos a Chivas en la gran final del futbol mexicano?

El equipo llega fortalecido al torneo tras las recientes renovaciones de dos de sus figuras clave, por lo que la posibilidad existe.

La final de ida de la Liga MX se disputará el 21 de mayo, y la gran final del Clausura 2026 será el 24 de mayo.







