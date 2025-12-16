El boxeador Terence Crawford, anuncia su retiro de los rings a los 38 años

El boxeador Terence Crawford anuncia su retiro Especial

El mundo del boxeo vive un momento sorpresivo luego de que Terence “Bud” Crawford, uno de los boxeadores más destacados de su generación, ha anunciado su retiro profesional. Con una carrera en la que conquistó títulos mundiales en múltiples divisiones y dejó una huella indeleble en el deporte, Crawford cierra un capítulo que muchos consideraban aún con páginas por escribir, dado que el anunció lo hace con tan solo 38 años de edad.

Crawford confirmó a través de sus redes sociales y en una serie de entrevistas que ha decidido “colgar los guantes” y dejar atrás la competencia profesional. “No hay nada más que demostrar”, dijo con serenidad, una frase que refleja tanto su confianza como el sentido de plenitud con el que cierra su etapa activa.

El estadounidense se retira con una trayectoria respetable que incluyó múltiples campeonatos del mundo en distintas categorías y el reconocimiento de haber enfrentado a rivales de primer nivel a lo largo de su carrera. Para aficionados y expertos en el boxeo y los deportes, Crawford no solo fue un campeón por sus títulos, sino también por la forma en que combinó en su lucha técnica, poder, inteligencia y carisma dentro del encordado.

¿Cómo inició Terence Crawford en el boxeo?

Crawford, procedente de Omaha, Nebraska, inició su carrera como boxeador amateur, sin embargo, pronto se convirtió en una figura dominante. Su estilo versátil, capaz de adaptarse a diferentes rivales, fue una de sus grandes fortalezas, junto con su habilidad para controlar el ritmo de los combates.

Cuando se le preguntó si quedaba alguna meta sin cumplir, él mismo respondió que había logrado todo lo que se propuso, y que su decisión no fue impulsiva, sino fruto de una reflexión profunda sobre su carrera y su vida fuera del ring. “He peleado con lo mejor, he ganado lo mejor y no hay nada más que probar”, afirmó, dejando claro que su legado está completo.

El hombre abajo del ring

Fuera del ring, Crawford ha sido descrito como un competidor serio pero también como una figura comunitaria y familiar. Su decisión de retirarse en el momento que consideró adecuado habla de alguien que no solo piensa en las estadísticas, sino en su bienestar integral y en dejar una marca que trasciende las cifras.

Con su retiro, Terence Crawford entra oficialmente en el grupo selecto de aquellos boxeadores que supieron irse cuando su arte estaba en su punto más alto.