La Selección Mexicana cierra entrenamiento con el optimismo de sumar tres puntos más

FIFA World Cup 2026 Mexico. Los jugadores del Tricolor realizaron su última sesión de entrenamientos para el partido ante República Checa mañana en el Estadio CDMX. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

La Selección Mexicana buscará este miércoles 24 de junio hacer historia y ganar sus 3 partidos de Fase de Grupos en este Mundial 2026, previo al partido ante República Checa en el Estadio Ciudad de México, los jugadores tuvieron su última sesión de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en el que afinaron detalles.

Tras un ambiente en el que se vio el buen ánimo del equipo estas fueron algunas expresiones de jugadores tras el entrenamiento: “No nos queremos relajar, queremos ganar el partido mañana (Chequia), es un rival complejo”, dijo Alexis Vega.

PENSAR EN HACER HISTORIA

Con el ánimo por el cielo Orbelín Pineda declaró: “Siempre hay que pensar en lo más alto, realmente en hacer historia tenemos una gran oportunidad”.

Desde el punto de vista de Roberto Alvarado, “nosotros enfocados en lo nuestro, mañana trataremos de sacar los tres puntos, tratando de mejorar cada día”.

México tiene asegurado el liderato del Grupo A tras vencer a Corea del Sur, pero la república Checa, al ser tercer lugar, se juega la vida ante el equipo anfitrión, por lo que será un duelo intenso y de emociones.

CON DINÁMICA DE JUEGO RECREATIVO

Los 26 jugadores de la Selección Mexicana arrancaron al parejo el entrenamiento matutino, entre buen ánimo y una dinámica de juego recreativo donde la mitad de jugadores corrieron alrededor de sus compañeros, en círculo, y pasado un tiempo se subían en la espalda de quien pudieran; el que perdía, le tocaba ‘pamba’.

También realizaron trabajo de control de balón y pases a la vista de todo el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

Tras esta sesión final, el equipo mexicano se dice listo para el partido que define el Grupo A, mismo que se juega este miércoles 24 de junio, en la cancha del Estadio CDMX, e inicia a las 19:00 horas de la capital del país.