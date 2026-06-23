Inglaterra tropieza ante Ghana y deja abierto el liderato del Grupo L en el Mundial 2026

Inglaterra vs Ghana El liderato se definirá en la última jornada (EFE)

La segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026 ofreció un duelo muy distinto al que muchos esperaban. Inglaterra, una de las selecciones que mejor impresión dejó en su estreno, fue incapaz de trasladar su dominio al marcador y terminó empatando 0-0 frente a una disciplinada Ghana que convirtió la resistencia defensiva en su principal argumento para sumar un punto de enorme valor.

En el estadio de Boston, Foxborough, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel monopolizó la posesión durante gran parte del encuentro, aunque nunca encontró la claridad necesaria para derribar el entramado defensivo africano.

El resultado de hoy mantiene abierta la lucha por el liderato del grupo, que se definirá en la última jornada de la fase de grupos.

Inglaterra vs Ghana: Resumen del partido

Desde el pitazo inicial quedó claro cuál sería el guion del partido. Los ingleses asumieron el control absoluto del balón, instalándose en campo rival y acumulando largas secuencias de pases.

Ghana, por su parte, apostó por una estructura compacta, con una línea defensiva reforzada y una constante ayuda de sus mediocampistas para cerrar espacios.

La movilidad de Jude Bellingham y la profundidad de Noni Madueke intentaron abrir grietas en el bloque africano, aunque Harry Kane pasó largos tramos del encuentro rodeado de marcadores y sin oportunidades claras para definir.

El dominio territorial inglés contrastó con la escasez de ocasiones reales. La circulación era fluida lejos del área, aunque se volvía predecible en los metros decisivos. Ghana ejecutó con precisión su plan de partido y llevó el encuentro hacia el escenario que más le convenía.

¿Qué le pasó a Inglaterra en el Mundial?

La estadística de posesión reflejaba una superioridad evidente de los europeos. Sin embargo, el control del balón no se tradujo en peligro constante. Durante buena parte de la primera mitad, Inglaterra apenas logró acercarse a la portería defendida por Asare.

La frustración comenzó a hacerse visible conforme avanzaban los minutos. Cada centro lateral encontraba respuesta de la defensa africana y cada intento de progresión terminaba chocando contra un muro bien organizado.

¿Ghana estuvo cerca de sorprender a Inglaterra?

La segunda mitad presentó un escenario más equilibrado. Ghana dejó de limitarse exclusivamente a defender y comenzó a explorar espacios al contragolpe. Con más confianza, los africanos adelantaron líneas en determinados momentos y obligaron a Inglaterra a mantenerse alerta.

La oportunidad más clara llegó al minuto 66, cuando una rápida transición ofensiva dejó a Semenyo con posibilidades de encarar la portería. La intervención de Jordan Pickford evitó que la jugada terminara en gol y mantuvo el empate.

¿Cómo va el Grupo de Inglaterra?

La selección de Tuchel continúa dependiendo de sí misma, aunque el empate reabre la disputa por el liderato del Grupo L. Inglaterra y Ghana tienen cuatro puntos, pero el equipo dirigido por Thomas Tuchel es líder por diferencia de goles.